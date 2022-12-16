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Не зупиниться навіть без світла! Як функціонуватиме Київ під час тривалого блекауту: корисні посилання

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 16 Грудня 2022, 19:30
київ під час тривалого блекауту
Фото: Pexels

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