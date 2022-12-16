Не зупиниться навіть без світла! Як функціонуватиме Київ під час тривалого блекауту: корисні посилання

Найімовірніше, атаки ворога по енергетичній системі продовжуватимуться протягом зими. Це розуміє влада, тож активно готує сценарії, як міста житимуть та функціонуватимуть за умов тривалої відсутності електропостачання.

Про те, як за таких умов житиме столиця України, на яку припадає чи не найбільше ударів, розповіли на порталі Київської міської державної адміністрації.

Як функціонуватиме Київ без світла

Оскільки всі жителі Києва виїхати у цей час не зможуть, столиці та її містянам доведеться пристосовуватися до реалій. Як до важких сценаріїв готуються вже зараз, щоб життя та рух у місті не зупинився?

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Наземний транспорт

Якщо удари ворога призведуть до повної відсутності електропостачання, то наземний транспорт продовжуватиме роботу.

Жителям міста забезпечать безоплатний проїзд на всіх маршрутах наземного транспорту. Зокрема, на лініях електротранспорту працюватимуть автобуси, які продовжать перевозити пасажирів безплатно.

Курсуватиме навіть міська електричка за допомогою локомотива на дизельній тязі. Інтервал між поїздами буде орієнтовно 30 хвилин. Всю оперативну інформацію про це шукай на KyivCityExpress.

Окрім того, усі автобусні парки уже забезпечені необхідним запасом пального та мають автономні джерела енергії. За потреби вони також стануть пунктами обігріву для водіїв.

Метро

А от рух поїздів метрополітену в умовах повної відсутності електрики буде зупинений.

Однак підземні станції працюватимуть як пункти тимчасового перебування та укриття під час повітряної тривоги. Адже наземні станції в цей час будуть зачинені.

Також на підземних станціях будуть доступні: інтернет-зв’язок, електроенергія для підзарядки гаджетів, питна вода й санітарні вузли. Вхід буде безплатним, але потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу.

Середня температура на станціях становить близько 12-14 °С. Тому треба одягати зимовий одяг та додатково мати теплі речі.

Пункти обігріву

Найближчий пункт обігріву можна знайти на мапі. За посиланням ти також знайдеш телефонні номери, прізвища відповідальних за них осіб та місткість закладу.

Окрім того, ти знайдеш тут дані про те, чи є в конкретному пункті обігріву кімнати матері та дитини, приміщення для осіб з інвалідністю та приміщення для приймання їжі.

Щоб в екстрених ситуаціях максимально швидко визначитися, у який пункт обігріву ти можеш піти, можна завантажити спеціальну мапу на смартфон.

А щоб орієнтуватися в місті без зв’язку та мобільного інтернету, завантаж на гаджет мапу в застосунку Google Maps.

Зв’язок

Мобільний зв’язок, у разі відсутності електропостачання, працюватиме в обмеженому режимі. Доступним буде тільки голосовий зв’язок.

Працюватиме мобільний інтернет LTE, 3G хіба що у метрополітені, а на частині станцій можна буде знайти навіть WI-FI. Працюватиме інтернет і в оптоволоконній мережі.

На жаль, інформування через Київ Цифровий працюватиме лише за умови, що у користувача є інтернет.

Бювет

Якщо почнуться перебої у водопостачанні, то містяни без питної води не залишаться. Її можна буде набрати в бюветних комплексах, які під’єднані до генераторів.

Де розташований найближчий до тебе бювет, а також статус його підключення до електроенергії, ти зможеш дізнатися на мапі бюветів за цим посиланням.

Також питну та технічну воду доставлятимуть в пункти обігріву. Місто вже підготувало систему транспортування цистерн із водою та відпрацювало її із комунальними службами.

Крім того, воду можна буде купити в магазинах, які продовжуватимуть роботу навіть за таких умов.

ТРЦ, торговельні мережі та ринки

Далеко не всі магазини, гіпермаркети та ТРЦ не зможуть працювати. Багато з них уже мають генератори або ж власні альтернативні системи живлення.

Відтак, без електропостачання у Києві продовжуватимуть працювати окремі магазини, де ти зможеш придбати харчі, воду, побутові та промислові товари.

Адреси таких магазинів ти можеш переглянути за посиланнями: торговельні мережі, ТРЦ, ринки, а також сільськогосподарські ярмарки.

Окрім того, працюватимуть заклади побутового обслуговування. Ось адреси закладів харчування, СТО і автотоварів, приватних медичних закладів.

Графіки роботи таких закладів в умовах відсутності електропостачання можуть бути скороченими.

Аптеки

Перелік адрес аптек КП Фармація, які забезпечені резервними джерелами живлення і працюватимуть у разі повної відсутності електропостачання, а також аптек приватної мережі ти можеш знайти тут.

Ветеринарні клініки

Важливо, що екстрену допомогу продовжуватимуть надавати за будь-яких умов не тільки людям, а й тваринам.

Тож якщо твій домашній улюбленець потрапив у біду, ти можеш звернутися у ветеринарні лікарні. Крім того, продовжить працювати й Служба обліку та реєстрації тварин.

Банки

Треба готуватися до того, що карткою ти не зможеш розплатитися майже ніде. Та зняти готівку ти все ж таки зможеш у визначеному переліку банків столиці. Знайти такий банк у своєму районі легко за посиланням.

Ці відділення надаватимуть клієнтам фінансові послуги в умовах тривалої відсутності електропостачання. Адже вони забезпечуються усім необхідним обладнанням та каналами зв’язку для безперервної роботи.

Укрпошта

Також за умови повної відсутності електропостачання працюватиме більша частина мережі Укрпошти. Адреси відділень у Києві можеш переглянути тут.

Про те, як підготувати себе та свою домівку до можливого блекауту, читай у нашому матеріалі.

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