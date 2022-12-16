Не остановиться даже без света! Как будет функционировать Киев во время длительного блэкаута: полезные ссылки

Скорее всего, атаки врага по энергетической системе будут продолжаться на протяжении зимы. Это понимают власти, поэтому активно готовят сценарии, как города будут жить и функционировать при длительном отсутствии электроснабжения.
О том, как при таких условиях будет жить столица Украины, на которую приходится больше всего ударов, рассказали на портале Киевской городской государственной администрации.
Поскольку все жители Киева уехать в это время не смогут, столице и ее жителям придется приспосабливаться к реалиям. Как к самым трудным сценариям готовятся уже сейчас, чтобы жизнь и движение в городе не остановилось?
Если удары врага приведут к полному отсутствию электроснабжения, наземный транспорт будет продолжать работу.
Жителям города обеспечат бесплатный проезд по всем маршрутам наземного транспорта. В частности, на маршрутах электротранспорта будут работать автобусы, которые продолжат перевозить пассажиров бесплатно.
Будет курсировать даже городская электричка с помощью локомотива на дизельной тяге. Интервал между поездами будет ориентировочно 30 минут. Всю оперативную информацию о ней ищи на KyivCityExpress.
Кроме того, все автобусные парки уже обеспечены необходимым запасом горючего и обладают автономными источниками энергии. При необходимости они станут пунктом обогрева для водителей.
А вот движение поездов метрополитена в условиях полного отсутствия электричества будет приостановлено.
Однако подземные станции будут работать в качестве пунктов временного пребывания и укрытия во время воздушной тревоги. Ведь наземные станции в это время будут закрыты.
Также на подземных станциях будут доступны: интернет-связь, электроэнергия для подзарядки гаджетов, питьевая вода и санитарные узлы. Вход будет бесплатным, но нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Также на подземных станциях будут доступны: интернет-связь, электроэнергия для подзарядки гаджетов, питьевая вода и санитарные узлы. Вход будет бесплатным, но нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Средняя температура на станциях составляет около 12-14 °С. Поэтому нужно одевать зимнюю одежду и дополнительно иметь теплые вещи.
Ближайший пункт обогрева можно найти на карте. По этой ссылке ты также найдешь телефонные номера, фамилии ответственных за них лиц и емкость заведения.
Кроме того, там есть данные о том, есть ли в конкретном пункте обогрева комнаты матери и ребенка помещения для лиц с инвалидностью и помещения для приема пищи.
Чтобы в экстренных ситуациях максимально быстро определиться, в какой пункт обогрева ты можешь пойти, можно загрузить специальную карту на смартфон.
А чтобы ориентироваться в городе без связи и мобильного интернета, загрузи на телефон карту в приложении Google Maps.
Мобильная связь при отсутствии электроснабжения будет работать в ограниченном режиме. Доступной будет только голосовая связь.
Мобильный интернет LTE, 3G будет работать разве что в метрополитене, а на некоторых станциях можно будет найти даже Wi-Fi. Будет работать интернет и в оптоволоконной сети.
К сожалению, информирование через Киев Цифровой будет работать только при условии, что у пользователя есть интернет.
К сожалению, информирование через Киев Цифровой будет работать только при условии, что у пользователя есть интернет.
Если начнутся перебои в водоснабжении, то горожане без питьевой воды не останутся. Воду можно будет набрать в кюветных комплексах, подключенных к генераторам.
Где находится ближайший к тебе бювет, а также статус его подключения к электроэнергии ты сможешь узнать на карте бюветов по этой ссылке.
Также питьевая и техническая вода будет доставлена в пункты обогрева. Город уже подготовил систему транспортировки цистерн с водой и отработал ее с коммунальными службами.
Кроме того, воду можно купить в магазинах, которые будут продолжать работу даже при таких условиях.
Не все магазины, гипермаркеты и ТРЦ не смогут работать. Многие такие магазины уже имеют генераторы или собственные альтернативные системы питания.
Следовательно, без электроснабжения в Киеве будут продолжать работать отдельные магазины, где приобрести: продукты, воду, бытовые и промышленные товары.
Адреса работающих магазинов ты можешь просмотреть по ссылкам: торговые сети, ТРЦ, рынки, а также сельскохозяйственные ярмарки.
Кроме того, будут работать заведения бытового обслуживания. Вот адреса заведений питания, СТО и автотоваров, частных медицинских заведений.
Графики работы таких заведений в условиях отсутствия электроснабжения могут быть сокращены.
Список адресов аптек КП Фармация, которые обеспечены резервными источниками питания и будут работать при полном отсутствии электроснабжения, а также аптек частной сети ты можешь найти здесь.
Важно, что экстренную помощь будут продолжать оказывать при любых условиях не только людям, но и животным.
Итак, если твой домашний любимец попал в беду, ты можешь обратиться в следующие ветеринарные больницы. Кроме того, продолжит работу и Служба учета и регистрации животных.
Надо готовиться к тому, что картой ты не сможешь расплатиться почти нигде. Но снять наличные деньги ты все же сможешь в определенном перечне банков столицы. Найти такой банк в своем районе ты можешь по ссылке.
Эти отделения будут предоставлять клиентам финансовые услуги в условиях длительного отсутствия электроснабжения. Ведь эти отделения снабжаются всем необходимым оборудованием и каналами связи для непрерывной работы.
Также при полном отсутствии электроснабжения будет работать большая часть сети Укрпочты. Адреса отделений в Киеве можно посмотреть здесь.
О том, как подготовить себя и свой дом к возможному блэкауту, читай в нашем материале.
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