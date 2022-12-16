Не остановиться даже без света! Как будет функционировать Киев во время длительного блэкаута: полезные ссылки

Скорее всего, атаки врага по энергетической системе будут продолжаться на протяжении зимы. Это понимают власти, поэтому активно готовят сценарии, как города будут жить и функционировать при длительном отсутствии электроснабжения.

О том, как при таких условиях будет жить столица Украины, на которую приходится больше всего ударов, рассказали на портале Киевской городской государственной администрации.

Как будет функционировать Киев без света

Поскольку все жители Киева уехать в это время не смогут, столице и ее жителям придется приспосабливаться к реалиям. Как к самым трудным сценариям готовятся уже сейчас, чтобы жизнь и движение в городе не остановилось?

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Наземный транспорт

Если удары врага приведут к полному отсутствию электроснабжения, наземный транспорт будет продолжать работу.

Жителям города обеспечат бесплатный проезд по всем маршрутам наземного транспорта. В частности, на маршрутах электротранспорта будут работать автобусы, которые продолжат перевозить пассажиров бесплатно.

Будет курсировать даже городская электричка с помощью локомотива на дизельной тяге. Интервал между поездами будет ориентировочно 30 минут. Всю оперативную информацию о ней ищи на KyivCityExpress.

Кроме того, все автобусные парки уже обеспечены необходимым запасом горючего и обладают автономными источниками энергии. При необходимости они станут пунктом обогрева для водителей.

Метро

А вот движение поездов метрополитена в условиях полного отсутствия электричества будет приостановлено.

Однако подземные станции будут работать в качестве пунктов временного пребывания и укрытия во время воздушной тревоги. Ведь наземные станции в это время будут закрыты.

Также на подземных станциях будут доступны: интернет-связь, электроэнергия для подзарядки гаджетов, питьевая вода и санитарные узлы. Вход будет бесплатным, но нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Средняя температура на станциях составляет около 12-14 °С. Поэтому нужно одевать зимнюю одежду и дополнительно иметь теплые вещи.

Пункты обогрева

Ближайший пункт обогрева можно найти на карте. По этой ссылке ты также найдешь телефонные номера, фамилии ответственных за них лиц и емкость заведения.

Кроме того, там есть данные о том, есть ли в конкретном пункте обогрева комнаты матери и ребенка помещения для лиц с инвалидностью и помещения для приема пищи.

Чтобы в экстренных ситуациях максимально быстро определиться, в какой пункт обогрева ты можешь пойти, можно загрузить специальную карту на смартфон.

А чтобы ориентироваться в городе без связи и мобильного интернета, загрузи на телефон карту в приложении Google Maps.

Связь

Мобильная связь при отсутствии электроснабжения будет работать в ограниченном режиме. Доступной будет только голосовая связь.

Мобильный интернет LTE, 3G будет работать разве что в метрополитене, а на некоторых станциях можно будет найти даже Wi-Fi. Будет работать интернет и в оптоволоконной сети.

К сожалению, информирование через Киев Цифровой будет работать только при условии, что у пользователя есть интернет.

Бювет

Если начнутся перебои в водоснабжении, то горожане без питьевой воды не останутся. Воду можно будет набрать в кюветных комплексах, подключенных к генераторам.

Где находится ближайший к тебе бювет, а также статус его подключения к электроэнергии ты сможешь узнать на карте бюветов по этой ссылке.

Также питьевая и техническая вода будет доставлена в пункты обогрева. Город уже подготовил систему транспортировки цистерн с водой и отработал ее с коммунальными службами.

Кроме того, воду можно купить в магазинах, которые будут продолжать работу даже при таких условиях.

ТРЦ, торговые сети и рынки

Не все магазины, гипермаркеты и ТРЦ не смогут работать. Многие такие магазины уже имеют генераторы или собственные альтернативные системы питания.

Следовательно, без электроснабжения в Киеве будут продолжать работать отдельные магазины, где приобрести: продукты, воду, бытовые и промышленные товары.

Адреса работающих магазинов ты можешь просмотреть по ссылкам: торговые сети, ТРЦ, рынки, а также сельскохозяйственные ярмарки.

Кроме того, будут работать заведения бытового обслуживания. Вот адреса заведений питания, СТО и автотоваров, частных медицинских заведений.

Графики работы таких заведений в условиях отсутствия электроснабжения могут быть сокращены.

Аптеки

Список адресов аптек КП Фармация, которые обеспечены резервными источниками питания и будут работать при полном отсутствии электроснабжения, а также аптек частной сети ты можешь найти здесь.

Ветеринарные клиники

Важно, что экстренную помощь будут продолжать оказывать при любых условиях не только людям, но и животным.

Итак, если твой домашний любимец попал в беду, ты можешь обратиться в следующие ветеринарные больницы. Кроме того, продолжит работу и Служба учета и регистрации животных.

Банки

Надо готовиться к тому, что картой ты не сможешь расплатиться почти нигде. Но снять наличные деньги ты все же сможешь в определенном перечне банков столицы. Найти такой банк в своем районе ты можешь по ссылке.

Эти отделения будут предоставлять клиентам финансовые услуги в условиях длительного отсутствия электроснабжения. Ведь эти отделения снабжаются всем необходимым оборудованием и каналами связи для непрерывной работы.

Укрпочта

Также при полном отсутствии электроснабжения будет работать большая часть сети Укрпочты. Адреса отделений в Киеве можно посмотреть здесь.

О том, как подготовить себя и свой дом к возможному блэкауту, читай в нашем материале.

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