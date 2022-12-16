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Не остановиться даже без света! Как будет функционировать Киев во время длительного блэкаута: полезные ссылки

Вероника Кононенко, редактор сайта 16 декабря 2022, 19:30
київ під час блекауту
Фото: Pexels

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