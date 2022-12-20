Киев после удара: когда будет свет и тепло в домах столицы

В результате вчерашнего обстрела Киева в городе до сих пор не удается возобновить электроснабжение. О том, когда будет свет в Киеве, рассказали в компании ДТЭК.

Когда включат свет в Киеве

Энергетики сообщают, что по состоянию на вечер удалось возобновить электроснабжение объектов критической инфраструктуры — больниц, метро и других.

А вот ситуация с жилыми домами не настолько оптимистична. По предварительным прогнозам ДТЭК, киевляне будут испытывать сложности со светом по меньшей мере до вечера вторника, 20 декабря.

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— Надеемся, что сегодня удастся поднять уровень потребления электроэнергии еще на 20–30%, — отметили в энергетической компании.

В Киеве действуют аварийные отключения, так что пока спрогнозировать, когда включат свет в домах киевлян, трудно.

Водоснабжение в Киеве

Еще с вечера у всех жителей Киева нет проблем с поставкой воды.

Но утром вторника, 20 декабря, городской голова Виталий Кличко предупредил о том, что из-за восстановительных работ на объектах энергетической инфраструктуры в течение двух часов в городе возможны перебои с водоснабжением.

Отопление в Киеве

Частично отопление подается в дома киевлян. Однако котельные, обслуживающие примерно 5% потребителей столицы, из-за энергетических проблем вынуждены отключаться и включаться поочередно.

Так что если у тебя еще не включили отопление, это обязательно произойдет в скором времени.

Когда будет свет: Киевская область

Блэкаут в некоторых районах Киевской области может длиться до 23 декабря, но заживлять потребителей начнут уже сегодня. Об этом рассказал глава Киевской ОВ Алексей Кулеба Украинским новостям.

— Возобновления работы продолжаются. Нужно еще двое-трое суток для того, чтобы изменить ситуацию, — сказал он.

Кулеба добавляет, что ситуация с электричеством в регионе сложная из-за последствий обстрелов, которые произошли 19 декабря ночью. Вместе с тем он заверил, что сегодня уже начнут давать свет в дома.

Ранее мы рассказывали об отключении света и давали ответы на самые частые вопросы об энергетике.

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