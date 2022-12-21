Битва за Киев: как оборонялась столица и почему россияне так боятся бабушек Киевской области

Российские террористы хотели захватить Киев за три дня, в феврале и марте бросили на столицу большинство своих сил. Но недооценили украинцев, которые за свою землю воюют уже девять лет и никому ее не отдадут.

Успешная оборона Киева сломала задуманный российский блицкриг. Она показала, чья армия действительно сильнейшая, а чья — сборище убийц, насильников и палачей, которые несут за собой только разруху.

Наибольший удар на себя берет пригород Киева — Ирпень, Буча, Гостомель, Бородянка. Чтобы не подпустить россиян в столицу, 25 февраля вокруг взрывают мосты. На переправе в Романовке во время эвакуации прятались люди, когда россияне открыли по ним огонь.

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Но столица не сдается ни через три дня, ни за следующие недели. Так что россияне начинают еще более интенсивный ракетный террор, чтобы запугать киевлян. За 23 дня полномасштабного вторжения попали по 36 многоэтажкам, погибли более 200 человек, и почти тысяча раненых.

Успешная оборона Киева показала, что бороться за победу в Украине будут даже подростки, которые дронами выслеживали оккупантов, и бабушки, которые запоминали координаты российских танков и сдавали их ВСУ, кормили оккупантов отравленными пирожками и закрывали их в подвалах.

В материале вспоминаем, как оборонялась столица.

Советуем посмотреть, как выглядит Ирпень сейчас в Киевской области и что происходит в городе.

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