Украина

Битва за Киев: как оборонялась столица и почему россияне так боятся бабушек Киевской области

Наталья Кулик, журналистка Факты ICTV 21 декабря 2022, 20:00

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