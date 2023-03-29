На лодках бежали на другой берег водохранилища: как двоим мужчинам удалось выжить во время плена в окружении

Год назад, в эти дни, наши защитники быстрыми темпами освобождали оккупированные населенные пункты Киевской области. Разбивали вражеские колонны, штабы и не оставляли даже шанса закрепиться вблизи столицы. Заблокированными оставались и села, где не было россиян, но из-за взорванных мостов выехать оттуда было невозможно.

Одно из них — Сухолучье. Живописное село на берегу Киевского водохранилища не пострадало от вражеских атак, но его жители тоже пережили немало страха.

В первый день великой войны житель села Сухолучье Роман Копыл вместе с семьей из Киева решил бежать в село. Сухолучье — уютный населенный пункт, с одной стороны окруженный Киевским морем, с другой — заповедной зоной.

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Чтобы остановить колонны россиян, наши военные подорвали мост, ведущий в столицу. Поэтому Сухолучье оказалось заблокированным и хоть не в оккупации, но в окружении.

Напуганные местные начали на лодках бежать на другой берег водохранилища. Но для многих это закончилось смертельно. Тогда погибли восемь человек.

Другой житель села — Андрей Руденко — вспоминает, что люди боялись захода оккупантов в село.

Эти двое соседей приехали спасать раненого, а попали в руки оккупантов. Так мужчины оказались в так называемом СИЗО для гражданских — это завод в Дымере.

— Возле уха постоянно был автомат или пистолет, из которого они стреляли, ножом водили по горлу.

В комнате находилось 20 человек, дольше всего — месяц — держали инженера, который помог украинским военным взорвать дамбу водохранилища и отрезать оккупантам путь на Киев.

За месяц в плену, говорят, побывало 70 человек. Связаны и в полной темноте, из питания — полведра воды и ведро с супом. Удобства — в этой же комнате.

Убегая из своего штаба, россияне оставили пленных, и это их спасло. Но, выйдя на свободу, люди увидели, что техника с “зетками” до сих пор ездит по улицам Дымера.

Несмотря на угрозу, мужчины прошли два блокпоста и оказались дома в Сухолучье. Но так повезло не всем: часть пленных пропали без вести, а часть оказались в России.

Сегодня Национальное сопротивление опубликовало карту, на которой обозначены места, где содержатся депортированные украинские дети. Смотри в материале, куда увозят украинских детей.

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