На лодках бежали на другой берег водохранилища: как двоим мужчинам удалось выжить во время плена в окружении

Год назад, в эти дни, наши защитники быстрыми темпами освобождали оккупированные населенные пункты Киевской области. Разбивали вражеские колонны, штабы и не оставляли даже шанса закрепиться вблизи столицы. Заблокированными оставались и села, где не было россиян, но из-за взорванных мостов выехать оттуда было невозможно.
Одно из них — Сухолучье. Живописное село на берегу Киевского водохранилища не пострадало от вражеских атак, но его жители тоже пережили немало страха.
В первый день великой войны житель села Сухолучье Роман Копыл вместе с семьей из Киева решил бежать в село. Сухолучье — уютный населенный пункт, с одной стороны окруженный Киевским морем, с другой — заповедной зоной.
Чтобы остановить колонны россиян, наши военные подорвали мост, ведущий в столицу. Поэтому Сухолучье оказалось заблокированным и хоть не в оккупации, но в окружении.
Напуганные местные начали на лодках бежать на другой берег водохранилища. Но для многих это закончилось смертельно. Тогда погибли восемь человек.
Напуганные местные начали на лодках бежать на другой берег водохранилища. Но для многих это закончилось смертельно. Тогда погибли восемь человек.
Другой житель села — Андрей Руденко — вспоминает, что люди боялись захода оккупантов в село.
Эти двое соседей приехали спасать раненого, а попали в руки оккупантов. Так мужчины оказались в так называемом СИЗО для гражданских — это завод в Дымере.
— Возле уха постоянно был автомат или пистолет, из которого они стреляли, ножом водили по горлу.
В комнате находилось 20 человек, дольше всего — месяц — держали инженера, который помог украинским военным взорвать дамбу водохранилища и отрезать оккупантам путь на Киев.
В комнате находилось 20 человек, дольше всего — месяц — держали инженера, который помог украинским военным взорвать дамбу водохранилища и отрезать оккупантам путь на Киев.
За месяц в плену, говорят, побывало 70 человек. Связаны и в полной темноте, из питания — полведра воды и ведро с супом. Удобства — в этой же комнате.
Убегая из своего штаба, россияне оставили пленных, и это их спасло. Но, выйдя на свободу, люди увидели, что техника с “зетками” до сих пор ездит по улицам Дымера.
Несмотря на угрозу, мужчины прошли два блокпоста и оказались дома в Сухолучье. Но так повезло не всем: часть пленных пропали без вести, а часть оказались в России.
Несмотря на угрозу, мужчины прошли два блокпоста и оказались дома в Сухолучье. Но так повезло не всем: часть пленных пропали без вести, а часть оказались в России.
Сегодня Национальное сопротивление опубликовало карту, на которой обозначены места, где содержатся депортированные украинские дети. Смотри в материале, куда увозят украинских детей.
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