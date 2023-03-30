Их пытали и заставляли нас слушать! История парамедика, которая вернулась из плена и заботится о сыне собрата

Она спасала раненых в боях за Мариуполь и Азовсталь. Татьяна Васильченко — парамедик медицинского батальона Госпитальеры, с первого дня полномасштабного вторжения была на боевых позициях.

Свои юбилейные 50 лет женщина отпраздновала на Азовстали. Далее ее ждали невыносимые пять месяцев плена. Сейчас Татьяна во Львове проходит реабилитацию и заботится о сыне собрата, который до сих пор в плену.

Женщина рассказывает, что 24 февраля приехала крайним поездом в Мариуполь, а до позиций добиралась самостоятельно, потому что вражеская авиация уже работала по городу.

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В апреле, когда штурм города усилился, решено было перебираться на Азовсталь. Тогда колонну, в которой были парамедики, расстреляли. Татьяна и все ее собратья получили ранения.

О плену

На Азовстали женщина была до 17 мая. Там и отпраздновала свои юбилейные 50 лет. В подарок получила красные тюльпаны, которые собратья срывали под обстрелами. А дальше — пять месяцев невыносимого российского плена. Говорит: сложнее всего было выдерживать психологическое давление.

Одно из их влияний — приводить в дисциплинарный изолятор мужчин, подвергать их пыткам, чтобы мы все это слышали. Это было, наверное, самое ужасное, — рассказывает парамедик.

В плену Татьяна, которая весила 50 кг, похудела еще на 10 кг, потому что нормального питания не было.

— На всех готовили какую-нибудь кашу, кусочек хлеба. На обед была вода с капустой. Для нас самым ценным был тот кусочек хлеба, — вспоминает женщина.

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Домой Татьяна вернулась 17 октября. Сначала женщина встретилась с родными в Хмельницком. Далее отправилась во Львов, чтобы заботиться о сыне пленного собрата Сергея. Мальчик остался один, бабушка, которая с ним жила, умерла.

Парамедик после контузии и плена проходит реабилитацию. Женщина ждет возвращения из плена Сергея, чтобы его сын не оставался один. Потом снова хочет на фронт, спасать жизни украинским воинам. А уже после победы — вернуться к родным.

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