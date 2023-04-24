“Мы воюем ради детей”: боец ВСУ об Украине нового поколения и мотивации на фронте

Полномасштабное вторжение РФ в Украину поставило на кон наше настоящее, будущее и даже прошлое. Теперь мы понимаем, что воевать приходится сейчас нам, чтобы оружие не точили наши последующие поколения.

Военные ВСУ ежедневно приближают нашу победу и говорят: воюют ради детей.

Боец Андрей из славного города Радомышль в Житомирской области тоже так считает. Историю военного 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского рассказываем дальше.

В армии Андрей с 24 февраля 2022 года. До этого он десять лет работал по аграрной специальности — выращивал ценные сельскохозяйственные культуры.

Первые два месяца боец служил в роте охраны, а затем его перевели в 30-ю ОМБр. Начинал командиром взвода, активно участвовал в контрнаступлении на Харьковском направлении. Теперь мужчина воюет в адских точках вокруг Бахмута — Парасковеевка, Хромово, “дорога жизни” к Часовому Яру.

— В Харьковской области были интенсивные многочасовые артобстрелы, потом наступала тишина, и мы быстро шли вперед, — вспоминает Андрей. — Но оккупанты бежали еще быстрее!

Мы заняли многие позиции практически без боя и захватили много трофеев, в частности, оружие и боеприпасы. А еще — автобаню! Очень хорошую и комфортную. Теперь весь батальон купается и радуется, — говорит Андрей.

Свои военные реалии описывает так: под Бахмутом идут активные пехотные бои. Андрей говорит: россияне штурмуют город беспрерывно.

— Но мы даем хороший отпор и наносим оккупантам огромные потери! — отмечает военный.

Командир роты отмечает, что бойцы на передовой очень устали — и физически, и морально. Но вопреки всему мужчины и женщины выполняют свои задачи и защищают каждый сантиметр нашей земли. У каждого, по словам Андрея, есть свои стимулы в этой борьбе.

— Мне придают силы и терпение, например, мысли о моем сыне, — говорит Андрей.

Мне было восемь лет, когда отец умер. Сейчас моему сыну тоже восемь. Я хочу, чтобы он рос с отцом, чтобы чувствовал мою любовь и нежность, чего в свое время я был лишен.

Да и вообще мы воюем, чтобы наши дети наконец-то жили в мирной процветающей стране. Понимаю, что после нашей победы потребуется еще много времени, чтобы навести порядок в Украине.

Имею в виду не только восстановление: за 30 лет независимости мы не успели сформироваться как сильная и единая нация, но война ускорила этот процесс. И уже наши дети будут жить в другой — гораздо лучшей Украине, — резюмирует Андрей.

В то же время на войне есть место и обычным человеческим чувствам! Как супруги уже год бок о бок спасают жизнь военных на фронте, читай в нашем другом материале.

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