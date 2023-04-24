Рассказы

“Мы воюем ради детей”: боец ВСУ об Украине нового поколения и мотивации на фронте

Виктория Мельник, редактор сайта 24 апреля 2023, 19:00
Военные на фронте
Фото: Facebook

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