Сейчас почти у каждого из нас есть родственники, близкие, друзья или просто знакомые люди, которые воюют на фронте. И все мы кроме актуальной ситуации на фронте слушаем и веселые истории от военных.

Служба по связям с общественностью 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины опубликовала историю украинских военных на фронте. Сами они себя называют так: “Ландшафтные дизайнеры? Нет! Мы шашлычники! Жарим россиян до корочки!”

Это утро житомирские десантники начинают с кофе. Пока пьют — ждут цели.

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— Может, хоть сейчас по рации передать цель, а бывают и тихие дни. Хотя нам бы немного больше целей, мы бы точно не устали заряжать, — говорит номер обслуги Владимир.

Его задача — вовремя заряжать пушку, стоящую неподалеку в зарослях.

По его словам, они часто в таком ритуале ждут цели. А потом — когда на связь выйдет разведка и отчитается о попадании.

Мы запекаем врага издалека, к сожалению, не видим результатов своей работы. Поэтому, когда у разведки есть время, они обязательно нам передают, по чем мы отработали, — говорит бусолист Денис.

— А еще когда это все сняли на видео, то вообще праздник посмотреть, как “минусируются” оккупанты! Были и техника российская, и их авто, и окопы полны врага. Нам все равно по чему лупить, только бы их ноги на нашей земле не было, — признается он.

Но наконец тихий кофейный перерыв прерывает скрип рации. Есть цель! — слышно оттуда.

Тогда все занимают свои позиции: здесь никто никого не подгоняет, не приказывает, потому что бойцы работают слаженно. Нацеливаются, присылают снаряд, взрыв. А после — еще один. Тогда маскируют артиллерийское вооружение и идут к укрытию.

Долго отдыхать не будем. Скоро, наверное, снова цель прилетит. Работаем. Такова наша работа — страну защищать, — говорит Владимир.

Ландшафтные дизайнеры? Нет! Мы — шашлычники! Украинские военные о буднях на фронте / 6 Фотографий

Военная с позывным Ласточка признает: артиллерийские и жизненные ориентиры несколько похожи. Ее историю можешь прочитать в другом материале.

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Фото: 95 отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженных Сил Украины.