Артиллерийские и жизненные ориентиры несколько похожи — история наводчика пушки Ласточки о жизни на фронте и боевых задачах

Украинские защитницы на фронте выполняют разные обязанности, они умело владеют техникой и оружием. Демонстрируют свои умения и навыки оккупантам, которые потом несут потери.

Ирина с позывным Ласточка — наводчик расчета пушки М119. Это американская гаубица, помогающая нашим военным уничтожать врага. Но Ласточка может выполнять и другие обязанности. Она отмечает, что служит артиллеристом. Женщина рассказала для Армия.Inform о своей работе на фронте, огневых задачах и артиллерийских и жизненных ориентирах.

Об обязанностях на фронте

Ирина рассказывает, что наводчик ориентирует пушку. Она должна определить основную точку наводки. После того как удалось это сделать, ждет информацию о цели. Когда данные уже у нее, Ласточка настраивает прицел: выставляет дальность и угол, наводится на ОТН и делает выстрел.

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Сейчас ее подразделение помогает военным на Бахмутском направлении. Говорит, что задачи могут быть разными, на этом направлении высокая интенсивность боев.

Прикрываем огнем нашу пехоту, которая заходит или выходит из позиций. Думаю, что это самая важная задача. От твоего труда зависит жизнь людей.

Когда хорошо удается их прикрыть, и они потом благодарят за это — это невероятные ощущения, — признается Ирина.

Она рассказывает, что от ее точности может зависеть жизнь собратьев. Часто пехота передает оперативную информацию о целях — позициях врага и его технике.

— Это двойное счастье, когда удается уничтожить оккупанта и сохранить жизнь пехотинцев, — акцентирует военная.

Об артиллерийских и жизненных ориентирах

Ласточка по образованию преподаватель общественных дисциплин. Поэтому она много думает и пытается осмыслить разные вещи. Она говорит, что работа наводчика похожа на мировоззренческие моменты.

— Время от времени нам нужно заново ориентировать пушку на буссоль или на солнце. Она делает много выстрелов и может сместиться. Это необходимо сделать, чтобы обеспечить точность прицеливания. Считаю, что так же и в жизни надо искать правильный ориентир, чтобы стоять твердо, — отмечает Ирина.

Она говорит, что желает всем найти эти правильные ориентиры, которые помогут добиваться целей.

Нравится быть там, где есть

Ирина делится, что ей нравится быть на фронте. Она всегда была активным человеком, проводила лагеря, ходила в походы в горы.

— Это были большие приключения и участвовать в них гораздо лучше, чем потребительская расслабленная жизнь.

А сегодня у нас еще одно очень серьезное важное жизненное приключение, которое стоит прожить до конца. Я не могла быть в стороне, — твердо говорит она.

Вспоминает, что в начале полномасштабного вторжения занималась обеспечением тогда еще добровольческого формирования. Но не могла быть физически вдали от своих собратьев. Так что сейчас в поле ей гораздо легче морально.

— Ты знаешь, что делаешь что-нибудь важное, участвуешь в этом всем. Видишь все своими глазами, носишь бронежилет. Понимаешь, что ты участвуешь в этом великом сражении.

Мне кажется, что здесь, в лесу, когда мы пьем кофе, сваренный на огне, смеемся, говорим о разных вещах, это более настоящая жизнь, чем в мегаполисах, — рассуждает ласточка.

Она добавляет, что они живут по-настоящему и радуются каждому дню и друзьям.

О своем боевом коллективе говорит, что это ее собратская семья.

— Когда я пришла в Добровольческий Украинский Корпус Правый сектор, я нашла там настоящую любовь и настоящую жертвенность — друг ради друга, — акцентирует она.

Девушка говорит, что ценит свой коллектив, ведь это счастье иметь такую дружбу. Они пытаются распространять ценности собратства, ведь это очень важно.

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Фото: Владислав Назаркевич / Армія.Inform