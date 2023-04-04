С журналистки в военнослужащую: история Татьяны о смене профессии, волонтерстве и чем занимается женщина на службе

До полномасштабного вторжения Татьяна была журналисткой и общественным деятелем. Но все это женщина решила сменить на новую профессию — военнослужащей бригады терробороны Киевской области.

О своем решении присоединиться к рядам военных Татьяна рассказывает так:

— Это, пожалуй, психологическое, как и у многих. Ты понимаешь, что мало делаешь для победы, так я и решила, что надо идти служить.

Сейчас также смотрят

Сейчас женщина делопроизводитель. Кроме того, в ее обязанности входит информационное сопровождение деятельности своего батальона в медиа. Свою историю женщина рассказала для Армия.Inform.

Начало полномасштабной войны

Утром 24 февраля женщина проснулась от взрывов. Она вспоминает: секунд десять не знала, как спуститься и рассказать своим, что началась война.

Дочь и мать Татьяны быстро собрали все вещи, но впоследствии решили не выезжать из Киевской области, поскольку находились в безопасном месте.

Поэтому женщины начали волонтерить. Татьяна занималась доставкой гуманитарной помощи для гражданских, а также необходимых для военнослужащих вещей.

Волонтерская деятельность

Об особенностях волонтерства Татьяна знала еще с 2014 года, когда началась война на Востоке Украины. Тогда она помогала военным и работала в зоне боевых действий журналисткой.

Женщина вспоминает, с чего все начиналось.

— В 2014 году у меня друг пошел служить в 79-ю бригаду. И как всегда звонит: нам на вчера надо автобус.

Татьяна ездила в зону боевых действий вместе со своей подругой и коллегой.

Мы привозили волонтерку и делали материалы о военных, прифронтовые села, судьбу детей в зоне боевых действий.

Женщина вспоминает, что когда в Николаеве, откуда она родом, собирали антимайдан, к ним приезжали крымские журналисты. Они рассказывали, что организаторы Николаевского антимайдана — это те же люди, которые захватывали Крым и открывали ворота в воинские части.

По образованию Татьяна юрист. Она была медиаюристом и защищала права журналистов в судах. Кроме того, Татьяна была членом Совета общественного контроля НАБУ, впоследствии возглавила его. Именно ради этой должности и переехала в Киевскую область.

Военная служба

Образование юриста стало для Татьяны основанием стать военной. Но как она вспоминает, все было не так просто.

Меня не очень хотели брать в армию из-за того, что я женщина. Объясняли, что будет лучше, если я буду заниматься ребенком.

Но дочь у меня взрослая, студентка, мне не надо ни с кем нянчиться.

Женщина сначала пришла в бригаду за отношением, но ей отказали. Татьяна не сложила руки и решила пойти на собеседование в один из батальонов бригады терробороны Киевской области и там получила свое отношение.

Семья Татьяны поддержала ее решение стать военнослужащей.

На службе женщина занимается делопроизводством — отвечает за учет материальной базы батальона. Это ее основное направление.

— Ты спишь, а тебе снятся документы, просыпаешься и думаешь: там есть печать или нет, — вспоминает со смехом женщина.

Вторая часть ее службы — это работа с прессой и освещение деятельности общины в СМИ.

Татьяна рассказывает, что с сексизмом у себя в бригаде не встречалась. Все наоборот. Женщина рассказывает, что сама может заменить, например, сантехнику, а мужчины иногда удивляются этому и спрашивают “А мы здесь для чего?”

Но такого, чтобы их заставляли шить или готовить еду, нет.

К тому же девушки у нас есть боевые, попробуй им что-то сказать. Но все же я чувствую к себе уважение как к женщине и сестре.

О мотивации

Татьяна рассказывает, что для нее главной мотивацией является возможность получать новые знания и опыт. Поскольку в армии она до этого не служила, женщина говорит, что осваивает для себя новую сферу.

Служба для меня — это такое психологическое успокоение, что я хоть что-то делаю полезное в это время. Иногда кажется, что все равно делаю мало, хотелось бы еще, но всему свое время.

Ранее мы рассказывали историю раненого отца и его 15-летней дочери после инсульта, которые вместе проходят реабилитацию.

Кстати у Вікон есть Telegram. Подписывайся, чтобы оперативно получать самое интересное.