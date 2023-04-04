З журналістки у військовослужбовицю: історія Тетяни про зміну професії, волонтерство та чим займається жінка на службі

До повномасштабного вторгнення Тетяна була журналісткою та громадською діячкою. Та усе це жінка вирішила змінити на нову професію — військовослужбовиці бригади тероборони Київщини.

Про своє рішення долучитися до лав військових Тетяна розповідає так:

— Це, мабуть, психологічне, як і в багатьох. Ти розумієш, що мало робиш для перемоги, отак я і вирішила, що треба йти служити.

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Нині жінка діловод. Крім того, у її обов’язки входить інформаційний супровід діяльності свого батальйону в медіа. Свою історію жінка розповіла для Армія.Inform.

Початок повномасштабної війни

Вранці 24 лютого жінка прокинулась від вибухів. Вона згадує: секунд десять не знала, як спуститися і розповісти своїм, що почалася війна.

Донька та мати Тетяни швидко зібрали усі речі, та згодом вирішили не виїжджати з Київщини, оскільки перебували в безпечному місці.

Тому жінки почали волонтерити. Тетяна займалася доставлянням гуманітарної допомоги для цивільних, а також необхідних для військовослужбовців речей.

Волонтерська діяльність

Про особливості волонтерства Тетяна знала ще з 2014 року, коли почалася війна на Сході України. Тоді вона допомагала військовим та працювала у зоні бойових дій як журналістка.

Жінка згадує, з чого все починалося.

— У 2014 році в мене друг пішов служити у 79-ту бригаду. І як завжди дзвонить: нам на вчора треба автобус.

Тетяна їздила у зону бойових дій разом зі своєю подругою та колегою.

Ми привозили волонтерку і робили матеріали про військових, прифронтові села, долю дітей в зоні бойових дій.

Жінка пригадує, що коли у Миколаєві, звідки вона родом, збирали антимайдан, до них приїжджали кримські журналісти. Вони розповідали, що організатори Миколаївського антимайдану — це ті самі люди, що захоплювали Крим та відкривали ворота у військові частини.

За освітою Тетяна юристка. Вона була медіаюристкою та захищала права журналістів у судах. Крім того, Тетяна була членкинею Ради громадського контролю НАБУ, згодом очолила її. Саме заради цієї посади й переїхала на Київщину.

Військова служба

Освіта юриста стала для Тетяни підставою стати військовою. Та, як вона пригадує, усе було не так просто.

Мене не дуже хотіли брати в армію через те, що я жінка. Пояснювали, що буде краще, якщо я займатимусь дитиною.

Але дитина в мене доросла, студентка, мені не треба ні з ким няньчитись.

Жінка спочатку прийшла у бригаду за відношенням, та їй відмовили. Тетяна не склала руки та вирішила піти на співбесіду в один з батальйонів бригади тероборони Київщини, й там отримала своє відношення.

Родина Тетяни підтримала її рішення стати військовослужбовицею.

На службі жінка займається діловодством — відповідає за облік матеріальної бази батальйону. Це її основний напрям.

— Ти спиш, а тобі сняться документи, просинаєшся і думаєш: там є печатка чи нема, — пригадує зі сміхом жінка.

Друга частина її служби — це робота з пресою та висвітлення діяльності громади у ЗМІ.

Тетяна розповідає, що із сексизмом у себе в бригаді не зустрічалася. Усе навпаки. Жінка розповідає, що сама може замінити, наприклад, сантехніку, а чоловіки іноді дивуються цьому та питають: “А ми тут для чого?”

Та такого, щоб їх змушували шити чи готувати їсти, немає.

До того ж дівчата в нас є бойові, спробуй їм щось сказати. Але все ж таки я відчуваю до себе повагу як до жінки та посестри.

Про мотивацію

Тетяна розповідає, що для неї головною мотивацією є можливість здобувати нові знання та досвід. Оскільки в армії вона до цього не служила, жінка каже, що засвоює для себе нову сферу.

Служба для мене — це таке психологічне заспокоєння, що я хоч щось роблю корисне в цей час. Іноді здається, що все одно роблю замало, хотілося б ще, але на все свій час.

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