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Ексклюзив

Поранений батько та 15-річна донька після інсульту разом проходять реабілітацію: історія незламної родини Чернових

Олександра Ченкова, регіональна журналістка програми Вікна-новини 01 Квітня 2023, 18:30
Родина Чернових

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