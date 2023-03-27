У перші дні склав присягу на блокпосту і нестиме службу до перемоги! Історія військового Нацгвардії на псевдо Батя

53-річний боєць на псевдо Батя став до лав Нацгвардії у перші дні повномасштабної війни. Спочатку чоловік просто прийшов на блокпост і сказав, що хоче захищати Миколаїв від окупантів. Там же пізніше і склав присягу.

Заступник командира військової частини зі служби Національної гвардії України каже, що це був легендарний випадок.

До великої війни працював охоронцем, та коли у рідне село неподалік Миколаєва почали заходити ворожі танки, вирішив разом з нашими захисниками давати відсіч ворогу.

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Чоловік каже, що після перших обстрілів йому казали йти додому, але він відмовився та переконав, що має захищати рідне селище. Він вперше побачив, як наші захисники дають бій ворогу, під час спроби наблизитися до Миколаєва.

Тоді я вперше побачив, як російські танки тікали, що навіть КамАЗи їхні не могли їх наздогнати. Побачив, як наші хлопці накрили окупантів артилерією, — згадує чоловік.

Потім почалися багатомісячні нещадні ворожі обстріли. Батя каже, що спершу накривали Смерчами або Градами, а потім з САУ, танків і під кінець з мінометів.

Чоловік уже понад рік несе службу на блокпостах, вже звик до військового побуту. Його молодші побратими підтримують та дослухаються до порад. Вони кажуть, що Батя — приємна людина, у нього є чого повчитися.

Родина нацгвардійця переїхала до Миколаєва, молодший син теж боронить Україну. Військовий зауважує, що для нього і його побратимів головне — не втрачати пильність. Запевняє, що нестиме службу до перемоги.

На фронті для наших військових важлива не лише фізична допомога, а й моральна. У цьому допомагають капелани. Раніше ми розповідали історію військового капелана Сергія Дмітрієва.

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