Люди

У перші дні склав присягу на блокпосту і нестиме службу до перемоги! Історія військового Нацгвардії на псевдо Батя

Луїза Єрьоміна 27 Березня 2023, 15:00
Історія військового Нацгвардії на псевдо Батя

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