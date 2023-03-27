В первые дни принял присягу на блокпосту и будет служить до победы! История военного Нацгвардии с позывным Батя

53-летний боец с позывным Батя стал в ряды Нацгвардии в первые дни полномасштабной войны. Сначала мужчина просто пришел на блокпост и сказал, что хочет защищать Николаев от оккупантов. Там же позже и принял присягу.

Заместитель командира воинской части из службы Национальной гвардии Украины говорит, что это был легендарный случай.

До великой войны работал охранником, но когда в родное село неподалеку от Николаева начали заходить вражеские танки, решил вместе с нашими защитниками давать отпор врагу.

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Мужчина говорит, что после первых обстрелов ему говорили идти домой, но он отказался и убедил, что должен защищать родной поселок. Он впервые увидел, как наши защитники дают бой врагу, при попытке приблизиться к Николаеву.

Тогда я впервые увидел, как российские танки убегали, что даже КамАЗы их не могли их догнать. Увидел, как наши парни накрыли оккупантов артиллерией, — вспоминает мужчина.

Затем начались многомесячные беспощадные вражеские обстрелы. Батя говорит, что сначала накрывали Смерчами или Градами, а затем из САУ, танков и под конец из минометов.

Мужчина уже больше года несет службу на блокпостах, уже привык к военному быту. Его младшие собратья поддерживают и прислушиваются к советам. Они говорят, что Батя — приятный человек, у него есть чему поучиться.

Семья нацгвардейца переехала в Николаев, младший сын тоже защищает Украину. Военный отмечает, что для него и его собратьев главное — не терять бдительность. Уверяет, что будет нести службу до победы.

На фронте для наших военных важна не только физическая помощь, но и моральная. В этом помогают капелланы. Ранее мы рассказывали историю военного капеллана Сергея Дмитриева.

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