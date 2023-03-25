Забрала юности годы и заставила узнать ад: история 21-летнего бойца, отдавшего свою молодость войне

О чем мечтает молодой человек в свои 18 лет? О счастливом будущем или жизни одним моментом? Этот парень и забыл свои давние желания, ведь сразу после достижения совершеннолетия пошел на войну.

21-летний наводчик артиллерии 28 ОМБр с позывным Студент только вспоминает, как после российской аннексии Крыма и оккупации части Донецкой и Луганской областей не мог спокойно жить дальше.

Потому отложил планы стать полицейским и заниматься легкой атлетикой. Взял в руки оружие и ответственность за то, каким будет будущее его Родины.

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Сразу после подписания контракта с ВСУ молодой человек отправился в зону ООС. Но признается, что все происходившее тогда, не идет по сравнению с современной полномасштабной войной.

Стало гораздо жарче, — передает слова военного официальная страница 28 ОМБр.

Студент рассказывает, что самыми тяжелыми для него были первые дни полномасштабной войны. Тогда было необходимо сдерживать наступление противника на Южном направлении из оккупированного Крыма. Это были самые жесткие “дуэли”, по словам военного.

Но сложности заключались не только в интенсивности боев, но и эмоциях, которые возникали после новых потерь. Так во время первого выезда Студент с собратьями попали под плотный минометный обстрел, в котором погибли два офицера.

Дальше мы выходили как расчетом против расчета, так и батареей против батареи. Уровень опасности зашкаливал всегда.

Не меньше чувств бушевало в душе парня, когда бригаду переводили с Южного на Восточное направление. Студент делится, что даже волновался немного, ведь ответственность становится выше, как и накал боев.

Когда же началась работа, ни на размышления, ни на эмоции лишнего времени не оставалось. А вот чувство уверенности в собственных силах росло. Так Студент вспоминает, как во время вражеского наступления удалось плотно накрыть огнем пехоту оккупантов.

Тогда наши ребята лежали в окопах и ожидали худшего, однако мы успели наносить несколько ударов. Честно, мне до сих пор кажется, что я слышал, как наши благодарили.

Но лучшим звуком для Студента все же будет уведомление о победе Украины. А пока он продолжает выполнять ежедневно свои боевые задачи и надеяться, что все же осуществит давнюю мечту и сможет оставить ад войны в прошлом, хотя уже и вместе со своей молодостью.

Все меняется, когда оказываешься в блиндажах на передовой. Начинаешь ценить каждое утро и возможность выпить растворимый кофе. Читай, как проходят будни бойцов 110-й механизированной бригады на позициях.

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