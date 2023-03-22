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Обстрелы, шутки в блиндаже и военный быт. Один день на позициях с бойцами 110-й механизированной бригады

Богдана Макалюк, редактор сайта 22 марта 2023, 19:00
Будні на фронті: історія військових 110-ої механізованої бригади

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