Обстрелы, шутки в блиндаже и военный быт. Один день на позициях с бойцами 110-й механизированной бригады

Все меняется, когда оказываешься в блиндажах на передовой. Начинаешь ценить каждое утро и возможность выпить растворимое кофе. На своих позициях военные устраивают быт, пытаются обустроить все для своего комфорта. Хотя добиться этого почти нереально, особенно под постоянными вражескими обстрелами.

Военные 110-й механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко обороняют Авдеевку. Журналисты Украинской правды рассказали о том, как проходит день бойцов на позиции.

Бежать. Падать. Бежать

Каждый день российские военные обстреливают украинские позиции. Так и в этот раз журналисты с военными попали под пулеметную очередь. Все упали на землю и интересовались, не получил ли кто-то повреждения.

Сейчас также смотрят

На улице темно, в небе светит Луна, утро только должно наступить. Один из военных, замыкающий небольшую колонну людей, встает, бежит вперед и в нескольких метрах падает в снег. Медик Петр командует поступать так всем. Так начинается движение по кругу.

Надо пробежать 200 метров, в мирное время это заняло бы несколько минут. Сейчас это около 15 минут, ведь нужно бежать, падать, немного лежать, снова бежать и падать. Так по кругу, пока не доберешься до пункта назначения.

А делать это сложно, ведь ты в амуниции: бронежилет, каска, рюкзак, а у военных еще и автомат. Но всем удалось добраться до позиции 110-й бригады.

Привлек связи в военкомате, чтобы попасть на службу

Военный Сергей хочет заварить себе утренний кофе. Перед этим следует обязательно продезинфицировать антисептиком металлическую чашку. В блиндаже есть мыши, надо защищаться от инфекций. Около шести утра он делает себе горячий напиток.

Ранее мужчина был бойцом батальона оперативного назначения и работником Артемовского СИЗО, до 24 февраля 2022 работал дальнобойщиком и фермером. Затем год провел на позиции на Авдеевском направлении.

Он рассказывает, что обратился к знакомым в военкомат, чтобы те позвонили из неизвестного номера и призвали на службу. Так он хотел убедить жену, что нужно идти воевать.

В нужный день они (знакомые — ред.) так и сделали, я сказал жене: “Все, надо ехать в военкомат!”.

Там Сергея направили в 110-ю бригаду. Она защищает Авдеевку недалеко от Донецка. Оккупанты хотят окружить Авдеевку и взять в кольцо. Наши военные вспоминают, как однажды россияне зашли на позиции к украинцам. Говорят, что сначала не поверили, когда услышали об этом.

— Оказывается, что некоторые побоялись, отошли и никому об этом не сказали. Поэтому их где-то шестеро зашло и сидело. Но ничего, мы за часок их оттуда выбили, — говорит Сергей.

Тогда он и его собрат Николай смогли получить два автомата и РПГ, а россияне — своих раненых бойцов. Впрочем, Сергей все равно называет это поражением, потому что не удалось взять пленных. Шутит, что так было бы кому копать. Военные не любят эту работу, ведь она монотонна и физически утомительна.

Через полчаса Сергей заваривает еще одно кофе и говорит, что отходить из Авдеевки нельзя.

— Это так же как с Бахмутом — по сравнению со Славянском он считается высотой. Если возьмут Бахмут, они (оккупанты — ред.) же на 15 км в сторону Славянска будут разносить все.

Нашим ребятам не хочется отходить, потому что многие погибли, отдать — совесть замучит, — объясняет Сергей.

Он демонстрирует автомат Калашника, доставшийся ему от погибшего собрата. Он погиб прошлой весной, теперь Сергей носит его как талисман. Еще через 15 минут военный идет покурить, говорит: “Кофе без сигареты, что чай без заварки”.

Утром уже начинают летать дроны, работает артиллерия и авиация. Так что передвигаться окопом надо согнувшись. Мужчина признается, что за утренним кофе всегда думает о жене и детях. Он был дальнобойщиком, редко их видел. Теперь утверждает, что не уедет в рейс. Вспоминает свой отпуск в Буковеле.

Делится, что очень понравился бограч и хотел привезти его ребятам, но съел. Так что жена дома искала все ингредиенты, чтобы приготовить. Сам мужчина из Лимана, поэтому и желал защищать родную землю. К военному подходит кот Кузя, мужчина приглашает его в блиндаж погреться, кот не колеблется и идет туда.

Уже в 8:59 военные получили сообщение: “Внимание, внимание всем позициям. Воздух! Всем в укрытие!”

Разговоры в блиндаже

Военный Дмитрий рассказывает, что россияне каждый день пытаются где-то пройти. Он рассказывает об обстановке, когда заходит медик Петр и здоровается. Он радостно рассказывает о том, как переукомплектовал военным аптечки. Сделал это с качественными турникетами, ведь у них раньше были китайские.

Военные шутят с журналистами и расспрашивают об утренней “пробежке”. Сергей говорит, что вообще раньше мало ходил, потому что постоянно передвигался на машине.

В 10:08 из рации раздается сообщение о полете вертолета, за ним следуют три глухих взрыва.

Икона

Петр хвалит своих военных, в том числе и за аптечки. Но военный Виталий главным своим оберегом называет икону Божьей матери с ребёнком на руках. Она висит на земляной стене окопа его наблюдательного пункта.

— Были меня обложили минами, а икону ни разу не зацепили! — убеждает в действенности своего оберега Виталий. А из рации просят тише говорить. Виталий объясняет, что иногда может работать снайпер.

Но однажды военного Ивана спасла не икона, а медик Петр.

— Был прилет в районе 50 м, меня накрыло. Получил ранение печени, легких, была контузия легких. Полгода был на восстановлении и потом вернулся сюда. До конца войны мое место здесь, — утверждает он. В первый день полномасштабного вторжения он проснулся дома на окраине Харькова от громких взрывов.

Когда Виталий вернулся в блиндаж, спросил, есть ли ананасы. Открыл консервированные фрукты и стал их есть. Туда же вернулся Иван и стал снимать с себя амуницию. Также можно услышать, как в углу пищит маленький котенок, он не выходит за пределы блиндажа.

Птички

На своем наблюдательном пункте военные кормят синичек. Эти птички могут даже есть из рук бойцов. В то же время в небе начинают летать другие “птички”. Но военные слышат информацию, что это работают наши дроны.

Недавно бойцам удалось подбить вражеский дрон стоимостью более 700 тыс. грн и затянуть его на свои позиции. Сейчас он на перепрошивке в Киеве.

Военный Николай рассказывает, что приехал на войну из-за границы, был на заработках. Жену и дочь отправил в Польшу. Первые месяцы возле Авдеевки он называет страшным сном — постоянное наступление врага, копание окопов, отсутствие связи. А сейчас привык — между пролетами вражеских дронов он кормит синичек из руки.

Будем плакать

Сергей и Николай несколько растерялись, услышав вопрос: “Как представляете окончание войны?” Говорят, ни разу не думали об этом.

Между собой шутят, что хотят освободить хотя бы один населенный пункт, например Горловку. Чтобы на вопросы детей и внуков “А где ты воевал?” не отвечать “В посадке”.

Сергей говорит, что, вероятно, заплакал бы, если бы услышал о завершении войны по рации и команде ехать домой. Николай это подтверждает.

Через несколько недель после отъезда журналистов россияне усилили наступление на Авдеевку. Военный Виталий погиб. Еще несколько бойцов получили ранения, некоторые — очень тяжелые. Один из них сказал, что они удерживали позиции до последнего.

Ранее мы рассказывали историю военной Елены, которая в составе пехоты защищает Украину.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!

Все фото: Дмитрий Ларин, УП