Рыж — не цвет волос, а состояние души! История военной Елены, которая в составе пехоты защищает целостность нашей страны

Мечты на будущее достаточно просты — после победы Украины поехать к родителям и собраться за большим столом со всей семьей. Но Елена с позывным Рыж это только планирует, пока находится на службе.

Рыж — не цвет волос, а состояние души!

Оставить привычную жизнь ресторатора и тренера по сервису и коммуникациям, а после чего присоединиться к рядам ВСУ, она решила около полугода назад.

Елена рассказывает, что чувствовала — может делать больше, несмотря на то, что имела наполненный событиями год. После того как она в четыре часа после бессонной ночи подготовки к вебинару услышала, что началась полномасштабная война, то принялась активно волонтерить.

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Помогала людям эвакуироваться из Киевской области, а позже смогла вернуться к плотному графику работы. Но все уже было не то. Поэтому Елена начала свой путь, чтобы попасть в ряды ВСУ.

В меня поверили и дали шанс. Для меня это честь. И я сделаю все, чтобы оправдать это доверие, — написала Елена в соцсетях.

Женщина признается, что когда она ехала в воинскую часть, то понимала, что пока не имеет необходимых знаний. Но самое важное — она стремилась учиться.

Елена представляла себе, что будет отдельная группа для новичков. Однако случилось не так, как думалось. На второй день она уже получила оружие и поехала со всеми на полигон. В конце дня ей вручили РПГ и отправили учиться им пользоваться.

Это было волнующее и увлекательно в то же время. Тогда я поняла, что учиться придется быстро. Потому что “отдельного класса для новичков” не существует. И это очень хорошо.

Так, за три месяца службы Елена уже успела сменить не одно место дислокации: ППД, городок за границей, где проходили обучение, леса.

Кроме того, женщина продолжает совершенствоваться как боец. Поэтому сейчас ее жизнь как солдата-пехотинца и санитарки сконцентрирована в блиндаже в лесу.

Как все говорят: пехота — хребет нашей армии. Но на самом деле мы — и руки, и ноги. Самая большая нагрузка именно на эти части тела.

Военнослужащая уверяет, что пока ей удалось иметь везде место, где можно заботиться о себе. И хотя цикл критических дней от условий сбивается, но Елена уверяет, что все это терпимо и она готова в свое время быть в первых рядах, чтобы освобождать родную землю.

Женщина делится, что в этой борьбе имеет и личную мотивацию, поскольку стремится стать мамой и жить в мирной Украине, увидеть друзей, уехавших за границу, и знать, что ее родители и родные спят спокойно.

А пока Елена желает украинцам и украинкам не искать врага среди своих, а приложить все усилия, чтобы уничтожить внешнего противника. Но в то же время оставаться собой и беречь свой внутренний мир.

Помните, что наша воля сама к нам не придет, ее нужно бороться.

Просто знала, что сможет научиться всему нужному и будет полезна, и Настя. Читай историю связистки Кары, которая еще недавно была имейл-маркетологом.

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