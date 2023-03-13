Рассказы

Я просто пошла, потому что знала, что смогу научиться и быть полезной — история связистки Кары

Диана Просяник, практикант сайта 13 марта 2023, 23:00
зв'язківиця Кара
Фото: Instagram

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