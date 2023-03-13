Я просто пошла, потому что знала, что смогу научиться и быть полезной — история связистки Кары

С 2014 года нашу страну защищают от россиян тысячи мужчин и женщин. Они бросили все и пошли защищать Украину.

Настя с позывным Кара — связистка на Бахмутском направлении. До начала полномасштабного вторжения девушка была имейл-маркетологом в Киеве.

— Я просто пошла, потому что знала, что смогу научиться и быть полезной. Не хотелось убегать, когда домой ворвались убийцы-мародеры-насильники, — рассказывает девушка.

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Начало полномасштабной войны

В ночь на 24 февраля девушка была дома со своим женихом, а утром должна была идти на работу. Но в 5 утра ей позвонил брат и сказал: “Просыпайтесь, собирайтесь, война началась”.

— Собрались мы быстро, рюкзаки были сложены еще задолго до начала войны. Я села в машину, подрезала ногти под корень. Потом заехали к маме, попрощались, отдали улитку — нашего домашнего любимца — и поехали в военкомат.

Кара рассказывает, что тогда еще не знала, чем будет заниматься в армии, но понимала, что будет делать все, чтобы россиян не было на нашей земле.

Жизнь на фронте

В первые недели полномасштабной войны девушка выдавала оружие. Она вспоминает, как на третий день к ней пришел парень и попросил заменить его ручной пулемет на облегченный автомат. На ее вопрос: “Почему?” он, будто стесняясь, прошептал, что у него протез ноги и ему трудно по лесам бегать за россиянами с пулеметом. Автомат мужчине выдали моментально, а она же в очередной раз убедилась, что с такими людьми нас не победить.

Сейчас Кара связистка.

Ее задача заключается в создании кодплаги для различных подразделений, учитывая, кто с кем должен общаться.

Также она занимается прошивкой радиостанции, находит и покупает необходимые запчасти, коннекторы, антенны и т. п.

Девушка вспоминает, как уже под Бахмутом шли тяжелые бои и ей сообщили, что ее друг погиб.

— Вокруг люди, волю эмоциям давать нельзя. К тому же еще потеряли радиостанцию, поэтому срочно нужно было садиться за новые кодплаги, менять ключи, перепрошивать.

Но внутри была такая пустота.

Ей понадобилось несколько минут, чтобы взять себя в руки и напомнить себе, что там также чьи-то близкие и друзья, которым необходима связь. Кара погрузилась в работу. А через часов пять девушке сообщили, что друг жив, с тяжелой контузией, но главное, что жив.

К быту девушка быстро привыкла. Говорит, что душа у них нет. Но раз в одну – две недели они ездят в место, где есть душ и даже бойлер. Очень помогают сухие души, сухие шампуни и влажные салфетки.

Больше всего не хватает свободного времени с мужем и наших прогулок в выходные.

Мечтаю о семейных веселых посиделках у родителей дома и скучаю по своим прекрасным коллегам.

Ранее мы рассказывали историю пути украинского защитника из Бахмута на собственную свадьбу.

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