Я просто пошла, потому что знала, что смогу научиться и быть полезной — история связистки Кары

С 2014 года нашу страну защищают от россиян тысячи мужчин и женщин. Они бросили все и пошли защищать Украину.
Настя с позывным Кара — связистка на Бахмутском направлении. До начала полномасштабного вторжения девушка была имейл-маркетологом в Киеве.
— Я просто пошла, потому что знала, что смогу научиться и быть полезной. Не хотелось убегать, когда домой ворвались убийцы-мародеры-насильники, — рассказывает девушка.
В ночь на 24 февраля девушка была дома со своим женихом, а утром должна была идти на работу. Но в 5 утра ей позвонил брат и сказал: “Просыпайтесь, собирайтесь, война началась”.
— Собрались мы быстро, рюкзаки были сложены еще задолго до начала войны. Я села в машину, подрезала ногти под корень. Потом заехали к маме, попрощались, отдали улитку — нашего домашнего любимца — и поехали в военкомат.
Кара рассказывает, что тогда еще не знала, чем будет заниматься в армии, но понимала, что будет делать все, чтобы россиян не было на нашей земле.
В первые недели полномасштабной войны девушка выдавала оружие. Она вспоминает, как на третий день к ней пришел парень и попросил заменить его ручной пулемет на облегченный автомат. На ее вопрос: “Почему?” он, будто стесняясь, прошептал, что у него протез ноги и ему трудно по лесам бегать за россиянами с пулеметом. Автомат мужчине выдали моментально, а она же в очередной раз убедилась, что с такими людьми нас не победить.
Сейчас Кара связистка.
Ее задача заключается в создании кодплаги для различных подразделений, учитывая, кто с кем должен общаться.
Ее задача заключается в создании кодплаги для различных подразделений, учитывая, кто с кем должен общаться.
Также она занимается прошивкой радиостанции, находит и покупает необходимые запчасти, коннекторы, антенны и т. п.
Фото: Благодійна організація Землячки
Девушка вспоминает, как уже под Бахмутом шли тяжелые бои и ей сообщили, что ее друг погиб.
— Вокруг люди, волю эмоциям давать нельзя. К тому же еще потеряли радиостанцию, поэтому срочно нужно было садиться за новые кодплаги, менять ключи, перепрошивать.
Но внутри была такая пустота.
Но внутри была такая пустота.
Ей понадобилось несколько минут, чтобы взять себя в руки и напомнить себе, что там также чьи-то близкие и друзья, которым необходима связь. Кара погрузилась в работу. А через часов пять девушке сообщили, что друг жив, с тяжелой контузией, но главное, что жив.
К быту девушка быстро привыкла. Говорит, что душа у них нет. Но раз в одну – две недели они ездят в место, где есть душ и даже бойлер. Очень помогают сухие души, сухие шампуни и влажные салфетки.
Больше всего не хватает свободного времени с мужем и наших прогулок в выходные.
Больше всего не хватает свободного времени с мужем и наших прогулок в выходные.
Мечтаю о семейных веселых посиделках у родителей дома и скучаю по своим прекрасным коллегам.
Ранее мы рассказывали историю пути украинского защитника из Бахмута на собственную свадьбу.
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