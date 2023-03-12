Танком через поле: история пути украинского защитника из Бахмута на собственную свадьбу в руки любимой

Без мыслей о будущем, но с четкой верой в сегодняшний день. Инна Кульбашная и Богдан Артемов решили пожениться, несмотря на то, что не знают, что их ждет завтра. Да и сами не стремятся строить какие-нибудь дальние планы.

Сегодня они вместе, а значит, уже счастливы. Хотя в разлуке пара уже долгое время, ведь Богдан с начала полномасштабной войны стал на оборону Украины. В последнее время находился на позициях в Бахмуте, откуда ему и пришлось проделать долгий путь к любимой на свадьбу.

Сам мужчина шутит, что в важный день уже не так волновался, поскольку накануне было много приключений и острых ощущений.

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Богдан не был уверен, что вообще удастся выехать на свадьбу, поскольку из города осталась одна дорога. Другие же просто размокли из-за дождей. Товарищ хотел вывезти мужчину на легковом автомобиле, но тот застрял в грязи.

Так получилось, что мои друзья из 93 бригады вывезли меня на танке через поле. Затем подобрали другие военные друзья.

Таким образом жених ехал на собственную свадьбу целых два дня через разбитые переправы и разрушенные дороги. Однако теперь, делится Богдан, он чувствует себя счастливым.

Инна тоже до последнего не была уверена, состоится ли свадьба. Однако ее планированием занималась. Все действо удалось организовать всего за неделю. Теперь стремится лишь хотя бы немного побыть с мужем. Он получил неделю отпуска, которую в шутку женщина называет сокращенной версией медового месяца.

Однако стремилась рядом с любимым Инна с самого начала, когда он присоединился к терробороне. Но Богдан был против. Сам впоследствии присоединился к рядам ВСУ, а женщину попросил ждать его с войны.

Буду ждать дома — такова судьба жен военных, — говорит Инна и надеется, что сможет прожить жизнь с любимым в родных Черкассах в свободной Украине.

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