Люди

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Ирина Тимчишин 13 января 2023, 08:00

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Частный дом в обмен на внедорожники для ВСУ — как военный хочет помочь собратьям
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Пока любимый на фронте… Как франковские “феи” защищают бойцов от врагов
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Карта бойових дій в Україні 13.01.2023 онлайн
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