Пока любимый на фронте… Как франковские “феи” защищают бойцов от врагов

Маскировочные феи — в Ивано-Франковске это, без преувеличения, целый батальон.

Женщины, девушки и дети уже десять месяцев без выходных плетут защитные сетки. Свою работу изучили в совершенстве: сетки испытывают и приспосабливают их ко временам года, каждый раз подбирая цвета.

Несмотря на сотни изготовляемых изделий, потребность в маскировочных средствах не исчезает, но ребятам на передовой нужны не только сетки.

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С начала декабря отдали более 60–70 пар носков. Казалось бы это не много, но мы знаем, как они нужны нашим военным, — рассказывает волонтер Елена Николин.

Кроме сеток и носков волонтеры пекут для военных печенье и делают все, чтобы приблизить победу.

— Переживаю, но я знаю, что он на своем месте. А я знаю, что и я сейчас на своем месте. И мы вместе куем эту победу, которую отпразднуем на нашем Азовском море, а затем в Крыму, — говорит волонтер Маскировочных фей Юлия Кривенко-Кирова, у которой любимый сейчас на фронте.

Останавливаться “феи” не собираются. И просят всех украинцев помогать армии.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как в Черниговской области на школьном дворе устроили гуманитарный штаб.