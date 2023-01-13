Поки коханий на фронті… Як франківські “феї” захищають бійців від ворогів

Маскувальні феї — в Івано-Франківську це, без перебільшення, цілий батальйон.

Жінки, дівчата та діти вже десять місяців без вихідних плетуть захисні сітки. Свою роботу вивчили досконало: сітки випробовують і пристосовують їх під пори року, щоразу підбираючи кольори.

Попри сотні виготовлених, потреба в маскувальних засобах не зникає, але хлопцям на передовій потрібні не лише сітки.

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Від початку грудня віддали понад 60–70 пар шкарпеток. Здавалось би, це не є багато, але ми знаємо, як вони потрібні нашим військовим, — розповідає волонтерка Олена Николин.

Окрім сіток і шкарпеток, волонтерки печуть для військових печиво і роблять усе, щоб наблизити перемогу.

— Переживаю, але я знаю, що він на своєму місці. А я знаю, що і я зараз на своєму місці. І ми разом куємо цю перемогу, яку ми відсвяткуємо на нашому Азовському морі, а потім в Криму, — каже волонтерка Маскувальних фей Юлія Кривенко-Кірова, у якої коханий зараз на фронті.

Зупинятися “феї” не збираються. І просять всіх українців допомагати армії.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як на Чернігівщині на шкільному подвір’ї влаштували гуманітарний штаб.