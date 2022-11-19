Від 3D друку до оснащення фронту: як у Львові запрацював швейний мілітарі-цех

Бандажі та мілітарі спорядження для військових виготовляють на одному із львівських підприємств. До початку великої війни брати Петро та Павло Єсипи займалися 3D друком. Та з 24 лютого вони переформатувати свою роботу та почали виготовляти медичні бандажі, адже запити від військових надходили ледь не щодня.

Далі взялись за пошиття тактичних поясів, сумок для рацій, а ще дощовиків і термобілизни. Нині на підприємстві — зо два десятки працівників. У справу хлопці вклали усі сили та заощадження.

До швейного підприємства приходили люди на волонтерських засадах: багато з них сіли за швейну машинку вперше. Тепер з-під їхніх рук виходять тактичні дощовики, пояси, смуги для рацій та планшетів, навіть — для зброї.

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Запити не припиняються: за вісім місяців великої війни організації вдалось відшити десятки одиниць тактичного спорядження. А незабаром запустять виробництво термобілизни.

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Доєднатися до виготовлення одягу чи взуття для військових може кожен охочий! Про ініціативи, які допомагають одягти наш фронт ми писали раніше.

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