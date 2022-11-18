Колишнє життя було сотню років тому: історія бойового медика на псевдо Док

Його бойове хрещення сталося на початку повномасштабної війни, коли терміново треба було вивозити поранених, а медична логістика ще не була налагоджена. Тоді під загрозою було людське життя. Для армійця на псевдо Док, що нині боронить одну з ділянок Запорізького напрямку та рятує там побратимів, це стало головним викликом, який спонукав поліпшити медичну евакуацію за найкращими стандартами.

Я — бойовий медик роти, — говорить 41-річний Максим.

Тут, у роз’ятрених запорізьких степах, він боронить країну. Каже, що пішов не вагаючись. Бо має медосвіту і півжиття тому рік працював на швидкій.

— Я за фахом фельдшер швидкої допомоги. Але це було дуже давно. Медиків не так багато насправді, тому вже довелося якось оце все.

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Згадувати колишню професію довелося без прелюдій. Максим розповідає, що на початку війни під час нашого контрнаступу кинулися допомагати сусідньому підрозділу вивозити тяжкопоранених. Один з них не вижив.

— Ми його завантажили в автівку, їхали, але не змогли знайти тоді ніякої кваліфікованої медичної допомоги. Її просто не було. На жаль, цей боєць загинув. У машині у нас. Це показало мені, яка на той час була не налагоджена вся медична служба.

Відтоді Док, як ще й фаховий менеджер, почав налагоджувати свою медичну логістику. Тішиться, що вже має кілька евакуаційних автівок. І завжди тримає напоготові свою головну зброю — наплічник із порятунком.

Це гілки декомпресорні при пораненні, пневмотораксі. Пов’язки при пораненні легень, шини є. Це хороший рюкзак — за натовськими стандартами.

Док каже: через його руки вже пройшло зо кількадесят поранених побратимів. Бо ця ділянка завжди гаряча. Навпроти стоять, як твердять армійці, професійні вояки Росії.

— Зараз там вже є регулярні війська, спілкування в ефірі у них відбувається дуже професійно. Без зайвих слів, чітко: координати й так далі. Тобто немає там жодних мобілізованих, — твердить головний сержант роти на псевдо Капрал.

Родина Дока — дружина та двоє синів — нині в Івано-Франківську. Каже, що поїхали, коли росіяни почали бомбити житлові будинки у його Запоріжжі. Тож принагідно передає рідним вітання.

Передаю привіт вам, кохані мої. Я дуже за вами сумую. І сподіваюсь найближчим часом побачитися. Люблю вас.

Наші бійці — найкраще, що є в України. Вони своїм життям боронять мирне населення та вкотре доводять: страху немає, коли перед тобою очі ворога. Історія бійців харківської ТрО вражає та нагадує, як важливо завжди триматися одне одного.

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