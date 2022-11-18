Прежняя жизнь была сотню лет назад: история боевого медика с позывным Док

Его боевое крещение произошло в начале полномасштабной войны, когда срочно нужно было вывозить раненых, а медицинская логистика еще не была отлажена. Тогда под угрозой была человеческая жизнь. Для армейца с позывным Док, который сейчас защищает один из участков Запорожского направления и спасает там собратьев, это стало главным вызовом, побуждающим к улучшению медицинской эвакуации по лучшим стандартам.

Я — боевой медик роты, — говорит 41-летний Максим.

Здесь, в неспокойных запорожских степях, он защищает страну. Говорит, что пошел без колебаний. Потому что имеет медобразование и полжизни назад год работал на скорой.

— Я по специальности фельдшер скорой помощи. Но это было очень давно. Медиков не так много на самом деле, поэтому уже пришлось как-то все это.

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Вспоминать былую профессию пришлось без прелюдий. Максим рассказывает, что в начале войны во время нашего контрнаступления бросились помогать соседнему подразделению вывозить тяжелораненых. Один из них не выжил.

— Мы его погрузили в автомобиль, ехали, но не смогли найти тогда никакой квалифицированной медицинской помощи. Ее просто не было. К сожалению, этот боец ​​погиб. В машине у нас. Это показало мне, как на то время была не налажена вся медицинская служба.

С тех пор Док, как еще и профессиональный менеджер, начал налаживать свою медицинскую логистику. Радуется, что уже есть несколько эвакуационных автомобилей. И всегда держит наготове свое главное оружие — рюкзак со спасением.

Это ветви декомпрессорные при ранении, пневмотораксе. Повязки при ранении легких, шины есть. Это хороший рюкзак — по стандартам НАТО.

Док говорит: через его руки уже прошло около сотни раненых собратьев. Потому что этот участок всегда горячий. Напротив стоят, как утверждают армейцы, профессиональные войска России.

— Сейчас там уже есть регулярные войска, общение в эфире у них очень профессиональное. Без лишних слов, четко: координаты и т. д. То есть, нет там никаких мобилизованных, — утверждает главный сержант роты с позывным Капрал.

Семья Дока — жена и двое сыновей — сейчас в Ивано-Франковске. Говорит, что поехали, когда россияне начали бомбить жилые дома в Запорожье. Так что, пользуясь случаем, передает привет родным.

Передаю вам привет, любимые мои. Я очень по вам скучаю. И надеюсь в ближайшее время увидеться. Люблю вас.

Наши бойцы — лучшее, что есть у Украины. Они своей жизнью защищают мирное население и еще раз доказывают: страха нет, когда перед тобой глаза врага. История бойцов харьковской ТрО поражает и напоминает, как важно всегда держаться друг друга.

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