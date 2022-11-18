Если бы не они — не было бы всего Харькова: история бойцов ТрО, которые отбили россиян от города

Харьковская терроборона одной из первых встретила оккупантов на подъезде к городу. И если бы не они — Харьков бы не выстоял. Хотя именно над этими терробороновцами еще за несколько месяцев до начала войны российские пропагандисты смеялись на своих телеэкранах.

Харьков выстоял, теперь город и его жители ничего не боятся. Но мы должны рассказать о Дмитрии Олейнике и его собратьях, которым обязан Харьков своей силой. Историю рассказали журналисты УП.Життя.

До войны он работал советником главы Харьковской областной государственной администрации. Для него и его коллег великая война была очевидна, но власти не хотели готовиться к таким событиям. И если бы не ВСУ и добровольцы ТрО, все могло закончиться хуже.

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Он рассказывает о столетней школе №134, которая пережила две войны, но на третью — не выстояла. Дмитрию 28 лет, и он первым пошел в ряды ТрО. Вспоминает, что в тот день у россиян был приказ прорвать оборону Харькова и через центр взять под контроль все транспортные связи. Одна из групп врага это и пыталась сделать, пока ее не перехватили около 134-й школы.

— Было семь утра. Нам поступила информация, что в город прорвалась группа россиян. Они заехали с севера, со стороны Алексеевки, и проехали по Клочковской в ​​центр. Проехали через центр, обстреляли торговый центр Никольский и выехали сюда, на Шевченко, — объясняет Дмитрий.

Россияне, напуганные сопротивлением украинцев, бежали в школу и заняли оборону. Дмитрий предполагает, что оккупанты там ждали подкрепления, потому что и спортивная площадка могла пригодиться для высадки вертолета.

В той школе состоялось первое близкое сражение Дмитрия и тех ребят, которых он учил пользоваться оружием, будучи на должности заместителя и развивая терроборону в мирные времена. Тогда их было восемь. С россиянами уже сражалась механизированная бригада и КОДР.

Зайти в здание не решались долго: россияне контролировали каждый вход. Но впоследствии Дмитрий взял часть командования на себя, и несколько его терробороновцев и КОДР пошли к черному входу.

Противник вел шквальный огонь из окон школы, пытаясь подавлять попытки украинских бойцов войти в здание. Нехватки боеприпасов российские спецназовцы явно не чувствовали.

Бой в школе

Украинцы вошли в школу и развязали бой с оккупантами. Вытесненные, последние переместились на второй этаж, но и это не остановило бой. В итоге тогда перестрелки велись около трех часов непрерывно.

— Мы пытались убедить их сдаться в плен. Но в ответ слышали: “Хохлам здесь сдаваться никто не будет”, — вспоминает Дмитрий Олейник.

В принципе россияне не такого приема ожидали от Харькова. Но уже в первый день к оружию стали пять тысяч харьковчан, и силы РФ в городе были окружены и уничтожены моментально. Тогда даже приходилось бороться за место того, кто мог поехать на бой.

Дмитрий признает, что хотя все ребята и готовы были стоять на смерть за свой город, бой с профессиональными российскими военными для вчерашних менеджеров или строителей был непростой задачей.

Сейчас от той 134-й школы не осталось ничего, кроме нескольких разбитых стен. Крыши нет, пола и этажей тоже. Но Дмитрий говорит, что именно здесь и были самые жестокие, решающие бои за контроль над всем городом. После этого ни одно российское подразделение не заходило в Харьков.

В том бою мужчина получил тяжелое ранение и чуть не потерял ногу. Даже продолжительное лечение в Германии не дало ожидаемого результата: полностью восстановиться пока не удалось. Но он помнит своего противника.

— Русских здесь было около 30 человек, взвод. И меньше лейтенанта по званию у них здесь не было никого. Все были офицерами.

Оккупанты не жалели гранат, растяжек и патронов. Они были хорошо укомплектованы, признает Дмитрий. Россияне еще более жестко отстаивали третий, последний этаж здания, потому что отступать было некуда. Но украинцев было больше, а главное — была бригада имени атамана Сирко. Именно она наносила по врагу сокрушительный удар каждый раз.

Вместе с тем обороняться всегда легче, чем наступать, констатирует Дмитрий. Потому что россияне сидели сверху и бросали вниз гранаты. А украинцы то и дело как ошпаренные разбегались по кабинетам.

— Когда мы уже поднялись на третий этаж, мы слышали, как они вызывают огневую поддержку своей артиллерии, — объясняет Дмитрий. — Тогда они уже поняли, что подкрепления не будет. Надеялись на то, что обстрел позволит им убежать. Но, в сущности, их бросили и все.

Наконец, от активных боевых действий в школе на третьем этаже началось возгорание. Это и решило судьбу российских оккупантов: большинство из них там и сгорело. Кто мог — прыгал из окон, но и тех украинцы уничтожили. Только двое россиян выжили — их впоследствии передали в полицию для обменного фонда.

Теперь в Харькове стоит разрушенная школа. Но на ребят никто не обижается, если бы не они — не было бы целого Харькова.

Это раньше россияне были столь наглыми и самоуверенными. Но уже сейчас звонят по телефону своим родным и жалуются: их обманывают, не снабжают оружием и не выплачивают зарплату. Читай последние перехваченные разговоры россиян.

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