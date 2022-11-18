Розповіді

Якби не вони — не було б усього Харкова: історія бійців ТрО, які відбили росіян від міста

Вікторія Мельник, редакторка сайту 18 Листопада 2022, 08:00
Дмитро Олійник
Фото: Facebook

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