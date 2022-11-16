“Нас дурять, обманюють!” Окупанти нарешті зрозуміли, за що воюють в Україні

Російські військові вже й забули, для чого прийшли воювати в Україну. Вони тікають з усіх окупованих українських міст та населених пунктів, залишають військову техніку та побратимів.

Ще й на тобі: виявляється, Росії та її керівництву абсолютно наплювати на своє гарматне м’ясо! Про це ми дізнаємося навіть не з новин, а з перехоплених розмов самих окупантів.

Окупант, військовослужбовець підрозділу 9 ОМСП, який зараз перебуває поблизу Новобахмутівки — Новоселівки жаліється своїй співбесідниці на невідповідність між обіцяним грошовим забезпеченням та фактичним зарахуванням на банківську картку.

Зараз також дивляться

Окупант: Я за цей місяць отримав 35 тисяч рублів (у перерахунку це близько 21 тисячі гривень — ред.) Нас дурять, обманюють! І так 135 людей отримує. Я за вісім місяців війни мав отримати 800 тисяч рублів (близько 486 тисяч гривень у перерахунку — ред.)

Ми уже й писали папери всякі. Але нічого… Нас просто дурять і все.

Окупант зізнається: уже й рапорт писали. Але це нічого не дало.

Читати на тему Окупанти будують рубежі та тікають у бік Криму — яка ситуація на Херсонщині та наслідки масованих обстрілів Наталя Гуменюк розповіла про дії окупантів на лівому березі Херсонщини.

Натомість ЗСУ дають окупантам те, на що ті заслуговують: інший російський окупант у перехоплених розмовах розповів, як насправді йому воюється в Україні.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!