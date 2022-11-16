“Нас дурять, обманюють!” Окупанти нарешті зрозуміли, за що воюють в Україні

Російські військові вже й забули, для чого прийшли воювати в Україну. Вони тікають з усіх окупованих українських міст та населених пунктів, залишають військову техніку та побратимів.
Ще й на тобі: виявляється, Росії та її керівництву абсолютно наплювати на своє гарматне м’ясо! Про це ми дізнаємося навіть не з новин, а з перехоплених розмов самих окупантів.
Окупант, військовослужбовець підрозділу 9 ОМСП, який зараз перебуває поблизу Новобахмутівки — Новоселівки жаліється своїй співбесідниці на невідповідність між обіцяним грошовим забезпеченням та фактичним зарахуванням на банківську картку.
Окупант: Я за цей місяць отримав 35 тисяч рублів (у перерахунку це близько 21 тисячі гривень — ред.) Нас дурять, обманюють! І так 135 людей отримує. Я за вісім місяців війни мав отримати 800 тисяч рублів (близько 486 тисяч гривень у перерахунку — ред.)
Ми уже й писали папери всякі. Але нічого… Нас просто дурять і все.
Ми уже й писали папери всякі. Але нічого… Нас просто дурять і все.
Окупант зізнається: уже й рапорт писали. Але це нічого не дало.
Натомість ЗСУ дають окупантам те, на що ті заслуговують: інший російський окупант у перехоплених розмовах розповів, як насправді йому воюється в Україні.
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