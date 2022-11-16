“Нас дурят, обманывают!” Оккупанты наконец-то поняли, за что воюют в Украине

Российские военные уже забыли, для чего пришли воевать в Украину. Они бегут из всех оккупированных украинских городов и населенных пунктов, забывая военную технику и собратьев.
И вот незадача: оказывается, России и ее руководству абсолютно наплевать на свое пушечное мясо! Об этом мы узнаем даже не из новостей, а из перехваченных разговоров самих оккупантов.
Оккупант, военнослужащий подразделения 9 ОМСП, который сейчас находится вблизи Новобахмутовки — Новоселовки жалуется своей собеседнице на несоответствие между обещанным денежным довольствием и фактическим зачислением на банковскую карту.
Оккупант: Я за этот месяц получил 35 тысяч рублей (в пересчете это около 21 тысячи гривен — ред.) Нас дурят, обманывают! И так 135 человек получает. Я за восемь месяцев войны должен получить 800 тысяч рублей (около 486 тысяч гривен в пересчете — ред.)
Мы уже и писали бумаги всякие. Но ничего… Нас просто дурачат и все.
Мы уже и писали бумаги всякие. Но ничего… Нас просто дурачат и все.
Оккупант признается: уже и рапорт писали. Но это ничего не дало.
Вместо этого ВСУ дают оккупантам то, чего те заслуживают: другой российский оккупант в перехваченных разговорах рассказал, как на самом деле ему воюется в Украине.
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