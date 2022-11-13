“Нас тут хотят убить!” Новые перехваченные разговоры российских оккупантов

Хто ти є, ти взяла моє життя — і не віддала. Так поет знаменитая украинская группа Океан Эльзы. Русские всегда говорили о нашей общей культуре, но поняли песню по-своему — поэтому отправились в Украину умирать.

И теперь в перехваченных разговорах они жалуются своим близких на то, что у них 200-тые и 300-тые ежедневно. В Херсонской области оккупант с позывным Турист рассказывает о больших потерях техники и постоянном огневом поражении от ВСУ.

Оккупант: нас здесь всего два экипажа, остальные — разбили. Мы сюда как приехали, нас в первую неделю все убить хотели.

Собеседник: я верил, что вы все выживете…

Оккупант: мы здесь каждый день под минометами и квадрокоптерами. А вчера на растяжку напоролись.

Подробнее нецензурную бранную речь российского оккупанта можно послушать в видео.

По словам собеседника оккупанта, им еще везет. А вот кому точно не везет в этой войне — так это Путину: о секретах контрнаступления в Херсоне и почему президент РФ сдал город, читай материале.



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