Что заставило Путина отказаться от Херсона: секрет успеха контрнаступления ВСУ

Сегодня, 11 ноября, ВСУ зашли в Херсон и официально освободили город от российских захватчиков. А еще недавно РФ устроила цирк с так называемыми “референдумами” и якобы присоединением Херсонской области к России “навечно”.

Но почему Путин сдал единственный областной центр, который удалось оккупировать после 24 февраля? Политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач ответил на этот вопрос Фактам недели.

Почему Россия отступила из Херсона

Аналитик объясняет, что уже давно было ясно, что россияне не смогут удержать правый берег Днепра в течение длительного времени. Ведь украинские войска существенно нарушили их логистику, поражая мосты и переправы через реку Днепр.

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Следовательно, захватчики поняли, что больше не смогут поддерживать свою боеспособность и поставлять технику, боеприпасы, горючее и другие необходимые для военных вещи.

Стратегия (ВСУ — ред.) заключалась в том, чтобы не бросаться в лобовые атаки и нести массовые потери, а бить по тылу: логистическим путям, штабам, складам.

И как мы сейчас видим, эта тактика приносит пользу. Враг обессиленный. Он теряет боеспособность и рано или поздно осознает необходимость уходить, — отмечает Горбач.

Поэтому в Кремле поняли, что если оставить эту группировку на правом берегу на зиму, то она будет обречена на разгром, плен и еще больший позор, чем нынешнее отступление.

Сейчас становится очевидно, что, по крайней мере, в ближайшем будущем Россия потеряла возможность наступать на Николаев и Одессу.

Эксперт надеется, что после удачного освобождения правобережья Днепра украинские военные откроют себе путь на левый берег и полностью деоккупируют Херсонскую и Запорожскую области.

Смотри, а какие политические последствия для Путина будет иметь сдача Херсона.

Российские захватчики оставили после себя в городе гуманитарный кризис, разрушения и могилы. Читай, какая ситуация сейчас в Херсоне.

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