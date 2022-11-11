Ситуация в Херсонской области: продвижение ВСУ, сопротивление врага и гуманитарный кризис в Херсоне

Российские каналы в соцсетях наперегонки сообщают об уходе войск оккупантов из Херсона.

Однако украинские военные тщательно анализируют ситуацию и отмечают, что все еще на правом берегу Днепра и в самом городе остается большая группировка захватчиков.

Так что же происходит в Херсонской области сегодня? Читай в материале.

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Ситуация в Херсонской области 11 ноября

В своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский отметил, что у Украины есть хорошие новости с юга.

Количество украинских флагов, которые возвращаются на свое законное место в рамках продолжающейся оборонной операции, — уже десятки. 41 населенный пункт освобожден, — сообщил он.

В частности, по данным Генштаба ВСУ, только за 9 ноября украинские войска освободили 12 населенных пунктов на Херсонском направлении: Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенка, Костромка, Краснолюбецк, Калиновское, Бобровый Угол, Безымянное и Благодатное. Наступательные действия еще продолжаются.

В Херсонской области украинские силы разрушили логистические пути и систему обеспечения российских подразделений. В результате была нарушена система управления войсками врага. Но пока радоваться рано.

Пока мы не можем подтвердить или опровергнуть информацию о так называемом выводе российских оккупационных войск из Херсона.

Мы продолжаем ведение наступательной операции в соответствии со своим планом, — заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он добавил, что с 1 октября на Херсонском направлении ВСУ продвинулись вглубь обороны противника до 36,5 км. Общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км.

И хотя в американском Институте изучения войны считают, что уход России с западного берега Днепра вряд ли является ловушкой для ВСУ, спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк говорит, что враг не оставляет попыток сопротивляться украинскому контрнаступлению.

Мы доверяем поступкам, а не словам или заявлениям. Мы тщательно наблюдаем за происходящим, как они (россияне — ред.) меняют свои позиции. Они частично отводят вооружение и технику, мы это видим.

На левом берегу обустраивают рубежи обороны. Но и на правом берегу они еще есть. Наше продвижение замедлено, в том числе и тем сопротивлением, которое враг оставляет, даже уходя, — отмечает она.

Захватчики минируют территорию и создают препятствия на основных путях продвижения нашей армии. Также продолжаются мощные позиционные бои. В освобожденных населенных пунктах сейчас проводят стабилизационные меры и ускоренное разминирование.

Поэтому украинцам следует помнить, что ни один метр земли не отдается врагами добровольно.

Радуясь, все мы должны помнить и сейчас, и всегда, что означает это движение, что каждый шаг наших сил обороны — это жизнь наших воинов. Жизнь, которая отдается за свободу для украинцев.

Все, что происходит сейчас, достигнуто месяцами жестокой борьбы. Достигнуто и храбростью, и болью, и потерями. Это не враг идет. Это украинцы большой ценой гонят оккупантов, — отмечает Зеленский.

Ситуация в оккупированном Херсоне

По данным главы Херсонской городской военной администрации Галины Луговой, российские войска и техника все еще находятся в городе.

Доверять оккупантам нельзя. Потому что то, что они говорят и делают, расходится. Ситуация в городе очень напряженная, — говорит Луговая.

Несмотря на то, что количество российских блокпостов уменьшилось, местное население все равно ощущает присутствие российских захватчиков.

По сообщениям херсонцев, захватчики подорвали в городе котельные, объект облэнерго и телецентр, находящийся возле телебашни.

Поэтому в Херсоне практически нет связи и света, есть проблемы с теплоснабжением. Около 70-100 тысяч человек все еще остаются в ловушке россиян.

В городе работают три больницы, но есть проблемы со снабжением медикаментами, особенно для онкобольных, людей с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Покинуть город также сейчас достаточно проблематично.

Я бы советовала людям перемещаться как можно ближе к границе с Николаевом. Но проблема, что в городе нет горючего, — отмечает Луговая.

Она предполагает, что именно из-за отсутствия топлива россияне, вероятно, не смогут полностью вывезти свою технику.

Впрочем, они все же пытаются переправить ее альтернативными путями через Днепр, ведь основные дороги и мосты повреждены.

Тем временем на продовольственных рынках Херсона снова начали активно использовать гривны вместо российских рублей. Рынок ощущает приближение ВСУ.

Читай, как ранее украинская сторона прокомментировала то, что Россия уходит из Херсона.

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