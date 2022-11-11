Ситуація в Херсонській області: просування ЗСУ, спротив ворога та гуманітарна криза в Херсоні

Російські канали в соцмережах наввипередки повідомляють про відхід військ окупантів з Херсона.

Утім, українські військові ретельно аналізують ситуацію та зауважують, що все ще на правому березі Дніпра та в самому місті залишається велике угруповування загарбників.

То що ж насправді відбувається в Херсонській області сьогодні? Читай у матеріалі.

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Ситуація в Херсонській області 11 листопада

У своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна має хороші новини з півдня.

Кількість українських прапорів, які повертаються на своє законне місце в межах оборонної операції, що триває, — вже десятки. 41 населений пункт звільнено, — повідомив він.

Зокрема, за даними Генштабу ЗСУ, тільки за 9 листопада українські війська звільнили 12 населених пунктів на Херсонському напрямку: Дудчани, П’ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенка, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут, Безіменне і Благодатне. Наступальні дії ще тривають.

На Херсонщині українські сили зруйнували логістичні шляхи та систему забезпечення російських підрозділів. Унаслідок чого була порушена система управління військами ворога. Але нині радіти ще зарано.

Наразі ми не можемо підтвердити або спростувати інформацію про так зване виведення російських окупаційних військ з Херсона.

Ми продовжуємо ведення наступальної операції відповідно до свого плану, — заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він додав, що з 1 жовтня на Херсонському напрямку ЗСУ просунулися вглиб оборони противника до 36,5 км. Загальна площа відвойованої території сягає до 1381 кв. км.

І хоч в американському Інституті вивчення війни вважають, що відхід Росії із західного берега Дніпра навряд чи є пасткою для ЗСУ, речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк каже, що ворог не полишає спроб чинити опір українському контрнаступу.

Ми довіряємо вчинкам, а не словам чи заявам. Ми ретельно спостерігаємо за тим, що відбувається, як вони (росіяни — ред.) змінюють свої позиції. Вони частково відводять озброєння та техніку, ми це бачимо.

На лівому березі облаштовують рубежі оборони. Але й на правому березі вони ще є. Наше просування уповільнено, зокрема й тим спротивом, який ворог залишає, навіть відходячи, — зауважує вона.

Загарбники мінують територію та створюють перешкоди на основних шляхах просування нашої армії. Також тривають потужні позиційні бої. У звільнених населених пунктах наразі проводять стабілізаційні заходи та пришвидшене розмінування.

Тому українцям варто пам’ятати, що жоден метр землі не віддається ворогом добровільно.

Радіючи, усі ми маємо памʼятати і зараз, і завжди, що означає цей рух, що кожен крок наших сил оборони — це життя наших воїнів. Життя, які віддаються за свободу для українців.

Усе, що відбувається зараз, досягнуто місяцями жорстокої боротьби. Досягнуто і хоробрістю, і болем, і втратами. Це не ворог іде. Це українці великою ціною женуть окупантів, — наголошує Зеленський.

Ситуація в окупованому Херсоні

За даними голови Херсонської міської військової адміністрації Галини Лугової, російські війська та техніка все ще перебувають у місті.

Довіряти окупантам не можна. Тому що те, що вони говорять і роблять, розходиться. Ситуація в місті дуже напружена, — каже Лугова.

Попри те, що кількість російських блокпостів зменшилась, місцеве населення все одно відчуває присутність російських загарбників.

За повідомленням херсонців, загарбники підірвали в місті котельні, об’єкт обленерго та телецентр, розташований біля телевежі.

Через це наразі в Херсоні практично немає зв’язку та світла, є проблеми з теплопостачанням. Близько 70-100 тисяч осіб усе ще залишаються в пастці росіян.

У місті працюють три лікарні, але є проблеми з постачанням медикаментів, особливо для онкохворих, людей з діабетом та серцево-судинними захворюваннями.

Покинути місто також нині досить проблематично.

Я б радила людям переміщуватись якомога ближче до межі з Миколаєвом. Але проблема, що в місті немає пального, — зазначає Лугова.

Вона припускає, що саме через відсутність палива росіяни, ймовірно, не зможуть вивезти повністю свою техніку.

Утім, вони все-таки намагаються переправити її альтернативними шляхами через Дніпро, адже основні дороги та мости пошкоджено.

Тим часом на продовольчих ринках Херсона знову почали активно використовувати гривні замість російських рублів. Ринок відчуває наближення ЗСУ.

Читай, як раніше українська сторона прокоментувала те, що Росія йде з Херсона.

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