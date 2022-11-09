Визнання поразки чи телевізійна вистава? Що відомо про рішення РФ “відвести” свої сили з Херсону

Сьогодні тільки й розмов про заяву російської окупаційної влади щодо відведення своїх сил з правого берега Дніпра в Херсонській області.

Однак, знаючи підступність та брехливість ворога, українські військові не поспішають радіти та закликають українців реагувати на подібні медійні кроки РФ виважено.

Читай, що ж насправді відбувається у Херсонській області та як коментує цю ситуацію українська сторона.

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Чи справді Росія відводить війська з Херсону

Сьогодні, 9 листопада, новий командувач російськими військами в Україні Сергій Суровікін запропонував міністру оборони РФ Сергію Шойгу залишити правий берег Дніпра включно з Херсоном.

У своїй доповіді, яку транслювали російські телеканали, він сказав, що варто зайняти оборону на лівому березі Дніпра для того, щоб зберегти життя російським військовим та боєздатність своїх угруповань.

Адже загарбники мають труднощі з постачанням на правий берег річки.

Маневр військ буде здійснено в найближчі строки, з’єднання займуть підготовлені оборонні рубежі на лівому березі Дніпра, — сказав Суровікін.

Шойгу погодився з такою пропозицією та наказав окупантам приступати до відведення військ за річку Дніпро.

Перед цим, у другій половині жовтня, окупаційна влада примусово евакуювала жителів правого берега Дніпра на лівий, а також вивозила награбоване майно, пам’ятники радянським та російським діячам, а з адміністративних будівель в Херсоні зняла російські прапори.

Також загарбники підірвали на правому березі Дніпра кілька мостів.

Окупанти підірвали не тільки Дар’ївський і Тягинський мости. Вони підірвали міст на виїзді зі Снігурівки в бік Херсону через канал. Підірвали міст в Новокаїрах, підірвали міст в Миловому.

Тобто вони підривають зараз абсолютно всі мости, які є на правобережній частині Херсонщини, — зазначив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

Реакція України

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на такі дії росіян скептично та закликав українців дивитись не на слова, а на справи загарбників.

— Дії говорять гучніше за слова. Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. У місті зберігається значна частина ru-угруповання, в регіон стягуються додаткові резерви.

Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не зрежисовані телевізійні заяви, — написав він у Twitter.

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич попросив українців не довіряти російським заявам та зберігати режим інформаційної тиші щодо подій на фронті.

— Не треба передчасно впадати в ейфорію: що б там не казали росіяни, довіряйте тільки офіційним джерелам інформації, — наголосив він.

Тим часом президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення чотирьох військових адміністрацій в Херсонській області: Долматівської, Голопристанської, Каховської та Хрестівської.

Україна повертається! Херсон — це Україна! — зазначив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Українські військові вважають, що своїм відступом окупанти намагаються створити ілюзію для ЗСУ та заманити їх у пастку.

Військовий аналітик, полковник ЗСУ Петро Черник розповів, яка реальна ситуація в Херсоні та що означає відведення військ Росії.

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