Признание поражения или телевизионное шоу? Что известно о решении РФ “отвести” свои силы из Херсона

Сегодня только и разговоров о заявлении российских оккупационных властей касательно отвода своих сил с правого берега Днепра в Херсонской области.

Однако зная коварство и лживость врага, украинские военные не спешат радоваться и призывают украинцев реагировать на подобные медийные шаги РФ взвешенно.

Читай, что же происходит в Херсонской области и как комментирует эту ситуацию украинская сторона.

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Действительно ли Россия отводит войска из Херсона

Сегодня, 9 ноября, новый командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин предложил министру обороны РФ Сергею Шойгу покинуть правый берег Днепра, включая Херсон.

В своем докладе, который транслировали российские телеканалы, он сказал, что стоит занять оборону на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизнь российским военным и боеспособность своих группировок.

Ведь захватчики испытывают трудности с поставкой на правый берег реки.

Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки, соединения займут подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу Днепра, — сказал Суровикин.

Шойгу согласился с таким предложением и приказал оккупантам приступать к отводу войск за реку Днепр.

Перед этим, во второй половине октября, оккупационные власти принудительно эвакуировали жителей правого берега Днепра на левый, а также вывозили награбленное имущество, памятники советским и российским деятелям, а с административных зданий в Херсоне сняли российские флаги.

Также захватчики взорвали на правом берегу Днепра несколько мостов.

Оккупанты взорвали не только Дарьевский и Тягинский мосты. Они взорвали мост на выезде из Снегиревки в сторону Херсона через канал. Взорвали мост в Новокаирах, взорвали мост в Милово.

То есть, они подрывают сейчас абсолютно все мосты, которые есть на правобережной части Херсонской области, — отметил советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

Реакция Украины

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на такие действия россиян скептически и призвал украинцев смотреть не на слова, а на дела захватчиков.

— Действия говорят громче слов. Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя. В городе сохраняется значительная часть ru-группировки, в регион взимаются дополнительные резервы.

Украина освобождает территории, опираясь на данные разведки, а не на срежиссированные телевизионные заявления, — написал он в Twitter.

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич попросил украинцев не доверять российским заявлениям и сохранять режим информационной тишины о событиях на фронте.

— Не надо преждевременно впадать в эйфорию: что бы там ни говорили россияне, доверяйте только официальным источникам информации, — подчеркнул он.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании четырех военных администраций в Херсонской области: Долматовской, Голопристанской, Каховской и Крестовской.

Украина возвращается! Херсон — это Украина! — отметил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Украинские военные считают, что своим отступлением оккупанты пытаются создать иллюзию для ВСУ и заманить их в ловушку.

Военный аналитик, полковник ВСУ Петр Черник рассказал, какая реальная ситуация в Херсоне и что означает отвод войск России.

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