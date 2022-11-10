Аналіз ситуації у Херсоні: план Б від росіян, відведення військ та дані розвідки США

Учора, 9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу віддав наказ вивести російські війська з Херсона. Ця новина порадувала українців, але треба не втрачати розум і мислити раціонально. Заява може бути пасткою, в яку ворог хоче заманити наші війська. Про це неодноразово казали різні експерти.

Реакція України на цю заяву була скептичною. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк закликав українців дивитися не на слова, а на справи загарбників.

Згодом США заявили, що фіксують перші ознаки відступу російських військ з Херсона. Але цей процес може тривати тижнями. Про це повідомив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, пише CNN.

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Він вважає, що відведення військ, які налічують близько 20-30 тис. осіб, може затягнутися на дні чи навіть тижні, щоб перекинути сили на оборонні рубежі біля Дніпра.

Я вважаю, що вони роблять це, щоб зберегти свої сили, щоб відновити оборонні рубежі на південь від річки.

— Зараз ранні індикатори говорять про те, що вони роблять те, що кажуть (відведення військ — ред.). Ми бачимо ці ранні індикатори, — заявив він.

Михайло Подоляк у своєму Twitter наголосив, що росіяни хочуть зробити Херсон “містом смерті”.

— Російські військові мінують усе що можуть: квартири, каналізацію. Артилерія на лівому березі планує перетворити місто на руїни.

Такий вигляд має “російський мир”: прийшли, пограбували, відсвяткували, убили “свідків”, залишили руїни, пішли, — написав він.

Відведення сил з Херсона: що відбувається насправді

Керівниця прес-центру ОК Південь Наталя Гуменюк розповіла, що росіяни відводять війська вже протягом двох тижнів. Це було як інформаційне послання, так і візуальне.

Росіяни намагаються використати альтернативні переправи через Дніпро, адже пошкоджені справжні шляхи. Також окупанти будують рубежі оборони на лівому березі Дніпра.

За словами Гуменюк, тривають сильні позиційні бої. Лінія оборони гнучка, але йдеться про умови воєнної операції, які не можна розголошувати.

Ми просуватимемося, розуміємо, що це буде непросто. Ми маємо стратегічний план дій і розуміємо, що Дніпро буде серйозною перепоною та розмежувачем можливостей.

Українська сторона оцінює комплексно ситуацію: вплив погодних умов, кількість новомобілізованих, кількість озброєння, а також морально-психологічний стан окупантів.

Про Каховську ГЕС

Росія продовжує застосовувати ядерний та техногенний шантаж. У своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зленський звернувся до росіян.

— Хочу попередити кожного у Москві, хто ухвалює відповідні рішення.

Будь-яка ваша спроба підірвати Каховську ГЕС і затопити нашу територію та зневоднити Запорізьку атомну станцію означатиме оголошення вами війни всьому світу.

— Подумайте, що з вами тоді буде, — сказав президент.

Гуменюк також наголосила, що російські військові продовжують техногенний шантаж. Намагаючись вмовити населення Херсонщини евакуюватися, вони використовують меседж із небезпекою на Каховській ГЕС.

— Вони акцентують, що ЗСУ намагаються зупинити рух окупаційних військ і завдаватимуть ударів по Каховській ГЕС. Окупанти готові проводити будь-які провокації, якщо зазнаватимуть невдачі, щоб якось виправдати себе.

Те, що вони підготували вибухівку та вибухові пристрої на ГЕС, означає, що у них є план Б, — розповіла вона.

Експерти вважають, що битва за Херсон все ж можлива. Військовий експерт Сергій Грабський розповів про ситуацію на Херсонщині та плани Білорусі щодо вступу у війну.

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