Україна

Аналіз ситуації у Херсоні: план Б від росіян, відведення військ та дані розвідки США

Богдана Макалюк, редакторка сайту 10 Листопада 2022, 13:00
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