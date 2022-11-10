Анализ ситуации в Херсоне: план Б от россиян, отвод войск и данные разведки США

Вчера, 9 ноября, министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ вывести российские войска из Херсона. Эта новость порадовала украинцев, но нужно не терять бдительность, стоит мыслить рационально. Это заявление может быть ловушкой, в которую враг пытается заманить наши войска. Об этом неоднократно говорили разные эксперты.

Реакция Украины на это заявление была скептической. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал украинцев смотреть не на слова, а на дела захватчиков.

Впоследствии США заявили, что фиксируют первые признаки отступления российских войск из Херсона. Но этот процесс может занять недели. Об этом сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, пишет CNN.

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Он считает, что отвод войск РФ, которых насчитывается около 20-30 тыс. человек, может затянуться на дни или даже недели. Это время требуется россиянам, чтобы перебросить силы на оборонные рубежи возле Днепра.

Я считаю, что они делают это, чтобы сохранить свои силы, чтобы восстановить оборонительные рубежи к югу от реки.

— Сейчас ранние индикаторы говорят о том, что они делают то, что говорят (отвод войск — ред.). Мы видим эти ранние индикаторы, — заявил он.

Михаил Подоляк в своем Twitter подчеркнул, что россияне хотят сделать Херсон “городом смерти”.

— Российские военные минируют все что могут: квартиры, канализацию. Артиллерия на левом берегу планирует превратить город в руины.

Так выглядит “русский мир”: пришли, ограбили, отметили, убили “свидетелей”, оставили руины, ушли, — написал он.

Отвод сил из Херсона: что происходит на самом деле

Руководитель пресс-центра ОК Юг Наталья Гуменюк рассказала, что россияне отводят войска уже в течение двух недель. Это было как информационное послание, так и визуальное.

Россияне пытаются использовать альтернативные переправы через Днепр, ведь повреждены настоящие пути. Также оккупанты строят рубежи обороны на левом берегу Днепра.

По словам Гуменюк, продолжаются сильные позиционные бои. Линия обороны — гибкая, но речь об условиях военной операции, которые разглашать нельзя.

Мы будем продвигаться, понимаем, что это будет непросто. У нас есть стратегический план действий, и мы понимаем, что Днепр будет серьезным препятствием и разграничителем возможностей.

Украинская сторона комплексно оценивает ситуацию: влияние погодных условий, количество новомобилизированных, количество вооружения, а также морально-психологическое состояние оккупантов.

О Каховской ГЭС

Россия продолжает использовать ядерный и техногенный шантаж. В своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам.

— Хочу предупредить каждого в Москве, кто принимает соответствующие решения.

Любая ваша попытка взорвать Каховскую ГЭС, затопить нашу территорию и обезводить Запорожскую атомную станцию ​​будет означать объявление вами войны всему миру.

— Подумайте, что с вами тогда будет, — сказал президент.

Гуменюк также отметила, что российские военные продолжают техногенный шантаж. Пытаясь уговорить население Херсонской области эвакуироваться, они используют месседж об опасности на Каховской ГЭС.

— Они акцентируют, что ВСУ пытаются остановить движение оккупационных войск и будут наносить удары по Каховской ГЭС. Оккупанты готовы проводить любые провокации, если будут терпеть неудачу, чтобы как-то оправдать себя.

То, что они подготовили взрывчатку и взрывные устройства на ГЭС, означает, что у них есть план Б, — рассказала она.

Эксперты считают, что битва за Херсон все же возможна. Военный эксперт Сергей Грабский рассказал о ситуации в Херсонской области и планах Беларуси по вступлению в войну.

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