Не стоит рассчитывать на “жест доброй воли”: какой будет битва за Херсон — аналитика от Грабского

Украинцы уверены в своей победе и готовы работать ради нее столько, сколько потребуется.

Однако наш враг до сих пор пытается найти шаткие тропки, чтобы любыми средствами достичь своей цели. Поэтому нам нужно всегда быть на чеку.

К такому мнению склоняется военный эксперт Сергей Грабский, который рассказал Яне Брензей о ситуации в Херсонской области и планах Беларуси касательно вступления в войну.

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Ситуация в Херсонской области и контрнаступление ВСУ на Юге

— Это (наполнение Херсонской области мобилизованными россиянами, — ред.) может повлиять на темп контрнаступления наших Вооруженных сил в Херсонской области. Нужно понимать, что противник уделяет очень большое внимание именно этому направлению и делает все для того, чтобы удержать свои позиции на правом берегу Днепра.

И речь идет не только о том, что туда перевозятся дополнительные подразделения оккупантов, но и о том, что на левом берегу создаются дополнительные резервы для того, чтобы в случае необходимости поддержать оборону российской армии на этом направлении.

Поэтому нужно понимать, что ситуация для нас там усложняется и противник будет оказывать яростное сопротивление на этом направлении.

Будет без “жестов доброй воли”, потому что потеря Херсона для них фактически будет означать проигрыш в войне.

О риске наступления из Беларуси

— Риск наступления есть и к этому нужно относиться совершенно серьезно, потому что нужно понимать — если вывозится определенная номенклатура боеприпасов, определенные виды техники, то на их место заходят другие подразделения со своей техникой, предназначенной для ведения наступательных действий.

Кроме того, важным фактором является то, что в Беларуси разворачивается система для нанесения именно воздушных ударов и некоторые белорусские военные объекты, аэродромы уже фактически под контролем РФ.

Это может свидетельствовать о том, что российско-белорусская машина готовится к агрессивным действиям. Это уже может быть как попытка полномасштабного вторжения со стороны Беларуси, так и провокации и демонстрационные действия на нашей границе.

Задача в целом остается для российско-белорусских войск такой же — создавать постоянную зону напряженности, чтобы как минимум отвлекать на себя подразделения Сил обороны Украины и иметь площадку для нанесения ударов вглубь нашей территории, поражая северные и западные регионы.

Работа ведется, отслеживается практически каждый шаг оккупантов. Мы знаем о перемещении каждой отдельной единицы техники оккупантов в этом направлении.

— Потому нужно понимать, что неожиданностей не будет.

Ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны генерал-майор Кирилл Буданов рассказал о ситуации в Херсоне и о том, когда окончательно будет разрушен Крымский мост.

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