Украина

Правый берег — ахиллесова пята оккупированных территорий: Жданов о ситуации в Херсоне и заявлениях о “грязной бомбе”

Даниэла Долотова, редактор сайта 25 октября 2022, 18:30

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Олег Жданов про ситуацію в Херсоні

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0:05:46
Какая ситуация на границе с Беларусью
Флаг сопротивления не означает, что мы стремимся к войне. Какая на самом деле сейчас ситуация на границе с Беларусью
0:10:54
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