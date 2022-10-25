Правый берег — ахиллесова пята оккупированных территорий: Жданов о ситуации в Херсоне и заявлениях о “грязной бомбе”

Наш враг постоянно пытается придумать новый способ выиграть себе время и найти новую причину для шантажа всего мира.

Ядерное оружие, попытки вывести из строя украинские АЭС и минирование Каховской ГЭС — лишь малейший перечень вариантов, которые пыталась РФ использовать как свой козырь. Однако каждый раз она проигрывает, поэтому сомнений нет — в войне она тоже получит только поражение.

А пока ВСУ и все украинцы работают для победы Украины, военный эксперт Олег Жданов рассказал, насколько опасны угрозы нашего врага, что за ними кроется и какое направление наиболее уязвимо для противника.

Сейчас также смотрят

Насколько опасны заявления о “грязной бомбе”

РФ пытается любым путем добиться победы и получить преимущество. Человечным или бесчеловечным. И самое страшное, что грязная бомба делается из подручных средств — достаточно радиоактивных отходов и любого фугасного заряда.

А мы знаем, что ядерная энергетика в РФ развита достаточно хорошо. В этом и заключается опасность неконтролируемости этого процесса.

Почему заговорили о “грязной бомбе” именно сейчас

Потому что для победы все средства хороши — это принцип действия России.

Кроме того, у России больше не остается козырей. Шантаж с атомной станцией не сработал. Весь мир все прекрасно понимает и все объяснили. Шантаж с Каховской ГЭС тоже не срабатывает. Вот они ищут новые пути и способы.

У нас уже не хватает фантазии, что еще придумает РФ. А вот они, как можно увидеть, еще находят.

Почему россиянам не выгодно взрывать Каховскую дамбу

Лакмусом будет аварийный уровень сброса воды, который они (россияне, — ред.) начали. Если они остановятся на уровне Крымского канала, то это стопроцентный шантаж.

А чтобы топить свои войска? Я не вижу, чтобы они отводили свои войска на Левом берегу от реки Днепр из вероятной зоны затопления. Вот вам косвенные разводящие признаки, что дамбу они не взорвут.

О переговорах и тактике ВСУ

Наиболее ключевое слово — переговоры. Несмотря на то, что на Херсонском направлении мы переходим снова в позиционную войну, мы пытаемся измотать противника. И это у нас довольно неплохо получается.

Тактика изматывания противника работает, и именно это бесит РФ. Они не могут ничего сделать с нашими Вооруженными силами и не могут остановить этот процесс.

И как говорят некоторые генералы в российском Генштабе, что их армия сейчас потеряла способность наступать, а потом она может потерять способность обороняться.

Поэтому для РФ важно хоть как-то, хоть с кем-то сесть за стол переговоров. Причем, одним из первых их условий должно быть прекращение огня, поскольку без этого они полностью провалят оборону.

Что происходит в Херсоне

Очень трудно сказать, поскольку они (россияне — ред.), несмотря на разговоры об эвакуации, проводят ротацию и заводят туда новые боевые части, а выводят — небоевые.

Нужно еще понимать, что правый берег — это ахиллесова пята всех западных оккупированных территорий.

То есть если мы выходим на реку Днепр, то для врага разрушится все Запорожское направление к Крымскому перешейку. Поэтому надеяться, что Херсон нам просто дастся, не стоит.

Работа руководителя Главного управления разведки Министерства обороны все чаще интересует украинцев, поскольку окутана немалым количеством догадок. Читай интервью Кирилла Буданова, где он ответил на главные вопросы, волнующие всех украинцев.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!