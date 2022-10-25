Условие — должны посетить наш Крым: главные тезисы из выступления Зеленского на Крымской платформе

Мир — это то, к чему мы стремимся и ради чего сотрудничаем в разных форматах и ​​на разном уровне. То, что все мы потеряли в 2014 году, когда Россия начала свою безумную агрессию, и начала — с Крыма.

Так Владимир Зеленский обратился к участникам продолжающегося в хорватском Загребе парламентского саммита Крымской платформы.

Президент Украины отметил, как важно вернуть полуостров в состав свободной Украины и рассказал, что на самом деле РФ принесла в Крым за годы оккупации. Главные тезисы из речи Зеленского на Крымской платформе читай в материале.

Сейчас также смотрят

О Крыме

После более чем восьми лет путинской войны не осталось в мире страны, которая не ощутила бы на себе ее последствий. Задело всех.

Нынешнюю войну, которая уносит тысячи жизней, Зеленский называет логическим продолжением Крымского пролога.

Это порождение античеловеческой системы, которая пытает, лишает свободы и травмирует. Это самый плохой период в жизни нескольких поколений — и его принес русский флаг в Крым.

Мир стал опасным для тех стран, которые получали еду из стратегически важного Крыма, который превратили в военный плацдарм.

Нам нужно сделать все, чтобы принесенные Россией жестокость и хаотизация стали действительно временными.

Также президент отметил, что все из Крыма началось, ним и должно закончиться.

Российский потенциал агрессии будет уничтожен при корне тогда, когда в крымских городах и селах снова развеется украинский флаг.

Крым отделен Россией от возможности нормальной жизни. Крым остается единственной частью Европы, где с 2014 года продолжаются “чистки” по вероисповеданию и этническому признаку.

Россия уничтожает природу Крыма, постоянно милитаризирует полуостров и грабит его в интересах захватчиков. Возвращение украинского флага туда станет возвращением обычной нормальности. Это возвращение прав человека.

— С приходом на Крымский полуостров Украины там снова упомянут о правах человека. Это будет возможность свободно говорить то, что ты думаешь и распространять правду о том, что там происходило, — отмечает Зеленский.

Восстановление Украины и Крыма

Также Зеленский сообщил, что даже во время войны уже идут активные обсуждения того, как будут восстанавливать Украину, а с ней — и Крым.

— Сейчас нам нужны три вещи: достаточная и своевременная поддержка нашего государства — оборонная, финансовая и санкционная; опыт, который нам передадут партнеры после победы — безопасный, экономический, политический, инфраструктурный.

И третья вещь, которую я хочу, чтобы вы все сделали, — обязательно посетили наш, украинский Крым после того, как мы вернем туда наше национальное знамя. Эта часть Европы заждалась важных гостей.

Сейчас Крым еще ждет прихода к нему украинских воинов. Но какая-то его часть уже не спит: читай, что сейчас происходит с пресловутым Крымским мостом и возможен переброс военной техники из Крыма на временно оккупированные территории Украины.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними событиями!