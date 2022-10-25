Украина

Условие — должны посетить наш Крым: главные тезисы из выступления Зеленского на Крымской платформе

Виктория Мельник, редактор сайта 25 октября 2022, 16:30

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