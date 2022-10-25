Условие — должны посетить наш Крым: главные тезисы из выступления Зеленского на Крымской платформе

Мир — это то, к чему мы стремимся и ради чего сотрудничаем в разных форматах и на разном уровне. То, что все мы потеряли в 2014 году, когда Россия начала свою безумную агрессию, и начала — с Крыма.
Так Владимир Зеленский обратился к участникам продолжающегося в хорватском Загребе парламентского саммита Крымской платформы.
Президент Украины отметил, как важно вернуть полуостров в состав свободной Украины и рассказал, что на самом деле РФ принесла в Крым за годы оккупации. Главные тезисы из речи Зеленского на Крымской платформе читай в материале.
Нынешнюю войну, которая уносит тысячи жизней, Зеленский называет логическим продолжением Крымского пролога.
Нам нужно сделать все, чтобы принесенные Россией жестокость и хаотизация стали действительно временными.
Нам нужно сделать все, чтобы принесенные Россией жестокость и хаотизация стали действительно временными.
Также президент отметил, что все из Крыма началось, ним и должно закончиться.
Россия уничтожает природу Крыма, постоянно милитаризирует полуостров и грабит его в интересах захватчиков. Возвращение украинского флага туда станет возвращением обычной нормальности. Это возвращение прав человека.
Россия уничтожает природу Крыма, постоянно милитаризирует полуостров и грабит его в интересах захватчиков. Возвращение украинского флага туда станет возвращением обычной нормальности. Это возвращение прав человека.
— С приходом на Крымский полуостров Украины там снова упомянут о правах человека. Это будет возможность свободно говорить то, что ты думаешь и распространять правду о том, что там происходило, — отмечает Зеленский.
Также Зеленский сообщил, что даже во время войны уже идут активные обсуждения того, как будут восстанавливать Украину, а с ней — и Крым.
— Сейчас нам нужны три вещи: достаточная и своевременная поддержка нашего государства — оборонная, финансовая и санкционная; опыт, который нам передадут партнеры после победы — безопасный, экономический, политический, инфраструктурный.
И третья вещь, которую я хочу, чтобы вы все сделали, — обязательно посетили наш, украинский Крым после того, как мы вернем туда наше национальное знамя. Эта часть Европы заждалась важных гостей.
И третья вещь, которую я хочу, чтобы вы все сделали, — обязательно посетили наш, украинский Крым после того, как мы вернем туда наше национальное знамя. Эта часть Европы заждалась важных гостей.
Сейчас Крым еще ждет прихода к нему украинских воинов. Но какая-то его часть уже не спит: читай, что сейчас происходит с пресловутым Крымским мостом и возможен переброс военной техники из Крыма на временно оккупированные территории Украины.
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