Україна

Умова — мусите відвідати наш Крим: головні тези з виступу Зеленського на Кримській платформі

Вікторія Мельник, редакторка сайту 25 Жовтня 2022, 16:30

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