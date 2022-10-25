Умова — мусите відвідати наш Крим: головні тези з виступу Зеленського на Кримській платформі

Мир — це те, чого ми прагнемо й заради чого співпрацюємо в різних форматах і на різному рівні. Те, що всі ми втратили у 2014 році, коли Росія розпочала свою божевільну агресію, розпочала з Криму.

Так Володимир Зеленський звернувся до учасників парламентського саміту Кримської платформи, що триває в хорватському Загребі.

Президент України наголосив на тому, як важливо повернути півострів до складу вільної України, та розповів, що насправді РФ принесла в Крим за роки окупації. Головні тези з промови Зеленського на Кримській платформі читай у матеріалі.

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Після більш ніж восьми років путінської війни не залишилося у світі країни, яка б не відчула на собі її наслідків. Зачепило усіх.

Теперішню війну, яка забирає тисячі життів, Зеленський називає логічним продовженням того Кримського прологу.

Це — породження антилюдської системи, яка катує, позбавляє свободи й травмує. Це був найгірший період за життя кількох поколінь — і його приніс російський прапор у Крим.

Світ став небезпечним для тих країн, які отримували їжу зі стратегічно важливого Криму, що перетворився на військовий плацдарм.

Нам потрібно зробити все, аби принесені Росією жорстокість і хаотизація стали дійсно тимчасовими.

Також президент зазначив, що з Криму все розпочалося, тож Кримом все і закінчиться.

Російський потенціал агресії буде знищений тоді, коли в кримських містах та селах знову замайорить український стяг.

Крим відокремлений Росією від самої можливості нормального життя. Крим залишається єдиною частиною Європи, де від 2014 року тривають “чистки” за віросповіданням та етнічною ознакою.

Росія знищує природу Криму, постійно мілітаризує півострів та грабує його в інтересах загарбника. Повернення українського прапора туди стане поверненням звичної нормальності. Це повернення прав людини.

— З приходом на Кримський півострів України там знову згадають про права людини. Це буде можливість вільно говорити те, що ти думаєш і поширювати правду про те, що там відбувалося, — наголошує Зеленський.

Відбудова України та Криму

Також Зеленський повідомив, що навіть під час війни уже йдуть активні обговорення того, як будуть відновлювати Україну, а з нею — й Крим.

— Зараз нам потрібні три речі: достатня та своєчасна підтримка нашої держави — оборонна, фінансова і санкційна; досвід, який нам передадуть партнери після перемоги — безпековий, економічний, політичний, інфраструктурний.

І третя річ, яку я хочу, аби ви всі зробили — обов’язково відвідали наш, український Крим після того, як ми повернемо туди наш національний прапор. Ця частина Європи зачекалася поважних гостей.

Зараз Крим ще чекає на прихід до нього українських воїнів. Але якась його частина вже не спить: читай, що зараз відбувається з горезвісним Кримським мостом та чи можливе перекидання військової техніки з Криму до тимчасово окупованих територій України.

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