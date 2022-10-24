Чергова “брудна” брехня від РФ, а не бомба від України — чому Шойгу поширює фейки серед інших країн

Росія — королева фейків та пропаганди. Попри те, що вигадкам росіян не вірить увесь цивілізований світ, адже вони не мають доказів, пропагандисти РФ продовжують стояти на своєму.

Цього разу міністр оборони РФ Сергій Шойгу почав запевняти Пентагон та міністрів оборони різних країн, що Україна готує до застосування “брудну бомбу”.

У цьому він намагався переконати у телефонній розмові главу Пентагону Ллойда Остіна, а також міністрів оборони Франції, Великої Британії та Туреччини.

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Проте жодних підтверджень таких “намірів” України у нього немає. У Центрі стратегічних комунікацій пояснили, чому Росія впроваджує нові фейки.

Що таке “брудна бомба”

“Брудна бомба” — так званий радіологічний розсіювальний пристрій (РРП). Це контейнер з радіоактивним ізотопом та зарядом вибухової речовини. Коли цей контейнер вибухає, радіоактивний ізотоп розсіюється ударною хвилею.

Вибух потужністю 20 кт дає зону повних руйнувань радіусом близько 1 км, 20 Мт — уже 10 км. При 100 Мт зона повної руйнації матиме радіус близько 35 км, сильних руйнувань — близько 50 км.

Ця бомба призводить до радіаційного зараження ґрунту, води, осередків виникнення променевої хвороби на великих територіях. Їхнє очищення може тривати досить довго.

На що спирається Росія у своїх фейках

РІА Новости з посиланням на “свої джерела” повідомило, що Східний гірничо-збагачувальний комбінат та Київський інститут ядерних досліджень отримали завдання виготовити “брудну бомбу”.

Але це не вперше, коли Росія намагається звинуватити Україну у виробництві ядерної зброї. На початку весни пропаганда РФ стверджувала, що Україна виготовляє ядерну бомбу. Згодом, мабуть, зрозумівши, як це абсурдно звучить, скинула свої оберти до “брудної бомби”.

Також пропагандисти стверджували, що ЗАЕС причетна до створення ядерної бомби, а МАГАТЕ приїздило на станцію, щоб переконатися, чи не зникли запаси плутонію та збагаченого урану. Але, звісно, про це не йшлося у звіті організації.

Реакція України

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter:

— Що ми чули від Росії раніше? Звинувачення у нацизмі, розробці ядерної зброї та підготовці бойових голубів. Усе це абсолютна брехня. Що ми чуємо зараз? “Брудна бомба”, “підрив дамби”. Теж брехня.

Немає ніякої “брудної бомби”. Є лише брудні спроби виправдати очевидний геноцид, які чинять росіяни, новим фейком.

А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запросив МАГАТЕ в Україну після заяв Росії.

— У розмові з гендиректором Рафаелем Гроссі я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, які РФ брехливо описує, як місця розробки “брудної бомби”. Він погодився. На відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою. Нам немає чого ховати, — написав він у Twitter.

Росіяни давно сіють це зерно пропаганди. Цілком імовірно, що вони самі готують її використання та хочуть звинуватити в цьому Україну. Але ми не маємо жодної причини застосовувати таку зброю для провокацій на території власної країни. Це значно шкодить землі та людям, а нам ще жити тут після перемоги.

Та і взагалі ядерний шантаж, “брудні бомби”, хімічна зброя, використання забороненого озброєння — це цілком прерогатива Росії.

Окупанти вже готують одну провокацію, вони замінували дамби та агрегати Каховської гідроелектростанції в Херсонській області. Раніше ми розповідали, що буде, якщо вибухне Каховська ГЕС.

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