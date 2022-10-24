Мир

Очередная “грязная” ложь от РФ, а не бомба от Украины — почему Шойгу распространяет фейки среди других стран

Богдана Макалюк, редактор сайта 24 октября 2022, 16:00
Що таке брудна бомба і як росія поширює фейки

Больше видео
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
Ріші Сунак вступив у боротьбу за посаду прем'єр-міністра Великої Британії
Следующий премьер Великобритании? Кто такой Риши Сунак и как он относится к Украине
0:03:48
Як Росія відправляє на фронт новомобілізованих росіян
Голые, босые и даже без еды — как на самом деле Россия отправляет на фронт новомобилизованных солдат
Ліз Трасс йде у відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії: що відомо
Лиз Трасс ушла в отставку, а Джонсон собрал поддержку — что происходит в Великобритании
Смотреть больше

Последние видео
Що таке брудна бомба і як росія поширює фейки

Очередная “грязная” ложь от РФ, а не бомба от Украины — почему Шойгу распространяет фейки среди других стран
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
Ріші Сунак вступив у боротьбу за посаду прем'єр-міністра Великої Британії
Следующий премьер Великобритании? Кто такой Риши Сунак и как он относится к Украине
0:06:37
Чи виснажить Росія ППО України — як працює логістика
Способна ли Россия истощить украинскую ПВО и остановить контрнаступление — мнение эксперта
Вісім місяців війни в Україні: хронологія та найважливіші події
Восемь месяцев войны: как это было? Хронология сопротивления, герои войны и события, которые невозможно забыть
Бої за Бахмут: що вібувається у місті
Бои за Бахмут: миссия России — захватить город до конца октября и фальсификация побед врагом
0:04:57
Історія Каті Вінарської, яку росіяни розстріляли двічі
Весь мир должен знать, кто такие россияне. История десятилетней Кати, которую россияне дважды расстреляли на глазах бабушки и дедушки
0:04:52
Звільнення Хрещенівки Херсонської області — наслідки окупації
Под угрозой смерти всё равно помогали ВСУ — история о боли оккупации и пыток после освобождения Крещеновки
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 24 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:48
Як Росія відправляє на фронт новомобілізованих росіян
Голые, босые и даже без еды — как на самом деле Россия отправляет на фронт новомобилизованных солдат
Больше видео
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Читать дальше
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь