Очередная “грязная” ложь от РФ, а не бомба от Украины — почему Шойгу распространяет фейки среди других стран

Россия — королева фейков и пропаганды. Несмотря на то, что выдумкам россиян не верит весь цивилизованный мир, ведь у них нет доказательств, пропагандисты РФ продолжают стоять на своем.

На этот раз министр обороны РФ Сергей Шойгу начал уверять Пентагон и министров обороны разных стран, что Украина готовит к применению “грязную бомбу”.

В этом он пытался убедить в телефонном разговоре главу Пентагона Ллойда Остина, а также министров обороны Франции, Великобритании и Турции.

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Однако никаких подтверждений таких “намерений” Украины нет. В Центре стратегических коммуникаций объяснили, почему Россия распространяет новые фейки.

Что такое “грязная бомба”

“Грязная бомба” — так называемое радиологическое рассеивающее устройство (РРУ). Это контейнер с радиоактивным изотопом и зарядом взрывчатого вещества. Когда этот контейнер взрывается, радиоактивный изотоп рассеивается ударной волной.

Взрыв мощностью 20 кт дает зону полных разрушений радиусом около 1 км, 20 Мт — уже 10 км. При 100 Мт зона полного разрушения будет иметь радиус около 35 км, сильных разрушений — около 50 км.

Эта бомба приводит к радиационному заражению почвы, воды, очагам возникновения лучевой болезни на больших территориях. Их очищение может длиться долгое время.

На что опирается Россия в своих фейках

РИА Новости со ссылкой на “свои источники” сообщило, что Восточный горно-обогатительный комбинат и Киевский институт ядерных исследований получили задачу изготовить “грязную бомбу”.

Однако это не в первый раз, когда Россия пытается обвинить Украину в производстве ядерного оружия. В начале весны пропаганда РФ утверждала, что Украина производит ядерную бомбу. Впоследствии, видимо, осознав, как это абсурдно звучит, сбавила свои обороты к “грязной бомбе”.

Также пропагандисты утверждали, что ЗАЭС имеет отношение к созданию ядерной бомбы, а МАГАТЭ приезжало на станцию, чтобы убедиться, не исчезли ли запасы плутония и обогащенного урана. Но, конечно, об этом речь не шла в отчете организации.

Реакция Украины

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter:

— Что мы слышали от России ранее? Обвинение в нацизме, разработке ядерного оружия и подготовке боевых голубей. Все это абсолютное вранье. Что мы слышим сейчас? “Грязная бомба”, “подрыв дамбы”. Тоже ложь.

Нет никакой “грязной бомбы”. Есть только грязные попытки оправдать очевидный геноцид, который совершают россияне, новым фейком.

А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригласил МАГАТЭ в Украину после заявлений России.

— В разговоре с гендиректором Рафаэлем Гросси я официально пригласил МАГАТЭ немедленно отправить экспертов на мирные объекты в Украине, которые РФ лживо описывает как места разработки “грязной бомбы”. Он согласился. В отличие от России Украина была и остается прозрачной. Нам нечего прятать, — написал он в Twitter.

Россияне давно сеют это зерно пропаганды. По всей вероятности, они сами готовят ее использование и хотят обвинить в этом Украину. Но у нас нет никакого смысла применять такое оружие для провокаций на территории собственной страны. Это сильно вредит земле и людям, а нам еще здесь жить после победы.

Да и вообще ядерный шантаж, “грязные бомбы”, химическое оружие, использование запрещенного вооружения — это вполне прерогатива России.

Оккупанты уже готовят одну провокацию, они заменяли дамбы и агрегаты Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Ранее мы рассказывали, что будет, если подорвут Каховскую ГЭС.

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