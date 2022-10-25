Україна

Правий берег — ахіллесова п’ята окупованих територій: Жданов про ситуацію в Херсоні та заяви про “брудну бомбу”

Даніела Долотова, редакторка сайту 25 Жовтня 2022, 18:30

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