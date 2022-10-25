Правий берег — ахіллесова п’ята окупованих територій: Жданов про ситуацію в Херсоні та заяви про “брудну бомбу”

Наш ворог постійно намагається вигадати новий спосіб виграти собі час та знайти нову причину для шантажу усього світу.

Ядерна зброя, спроби вивести з ладу українські АЕС та мінування Каховської ГЕС — лише найменший перелік варіантів, які РФ намагалась використати як свій козир. Однак кожного разу вона програє, тому сумнівів немає — у війні вона теж отримає лише поразку.

Зрештою, поки ЗСУ та всі українці працюють для перемоги України, військовий експерт Олег Жданов розповів, наскільки небезпечні погрози нашого ворога, що за ними криється та який напрямок є найбільш вразливим для противника.

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РФ намагається будь-яким шляхом досягти перемоги та отримати перевагу. Людським або нелюдським. І що найстрашніше, що “брудна бомба” робиться з підручних засобів — достатньо радіоактивних відходів та будь-якого фугасного заряду.

А ми знаємо, що ядерна енергетика у РФ розвинута доволі непогано. У цьому і полягає загроза неконтрольованості цього процесу.

Чому заговорили про “брудну бомбу” саме зараз

Тому що для перемоги усі засоби гарні — це принцип дії Росії.

Крім того, у Росії більше не залишається козирів. Шантаж із атомною станцією не спрацював. Увесь світ все прекрасно розуміє, і Росії все пояснили. Шантаж із Каховською ГЕС теж не спрацьовує. Ось вони й шукають нові шляхи та способи.

У нас уже не вистачає фантазії, що ще вигадає РФ. А ось вони, як можна побачити, ще знаходять.

Чому росіянам не вигідно підривати Каховську дамбу

Лакмусом буде аварійний рівень скиду води, який вони (росіяни, — ред.) почали. Якщо вони зупиняться на рівні Кримського каналу, то це стовідсотковий шантаж.

А щоб топити свої війська? Я не бачу, щоб вони відводили свої війська на Лівому березі від річки Дніпро з вірогідної зони затоплення. Ось вам непрямі розвідні ознаки, що дамбу вони не підірвуть.

Про перемовини та тактику ЗСУ

Найбільш ключове слово — перемовини. Незважаючи на те, що на Херсонському напрямку ми переходимо знову у позиційну війну, але ми намагаємось вимотати противника. І це у нас доволі непогано виходить.

Тактика вимотування противника працює, і саме це й бісить РФ. Вони не можуть нічого зробити з нашими Збройними силами та не можуть зупинити цей процес.

І як говорять деякі генерали у російському Генштабі, що їхня армія зараз втратила здатність наступати, а потім вона може втратити здатність оборонятись.

Тому для РФ важливо хоч якось, хоч з кимось сісти за стіл перемовин. При чому однією з перших їхніх умов має бути припинення вогню, оскільки без цього вони повністю провалять оборону.

Що відбувається у Херсоні

Дуже тяжко сказати, оскільки вони (росіяни, — ред.), не зважаючи на розмови про евакуацію, проводять ротацію та заводять туди нові бойові частини, а виводять — небойові.

Потрібно ще розуміти, що правий берег — це ахіллесова п’ята усіх західних окупованих територій.

Тобто, якщо ми виходимо на річку Дніпро, то для ворога зруйнується увесь Запорізький напрямок до Кримського перешийку. Тому сподіватись, що Херсон нам так просто дасться, не варто.

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