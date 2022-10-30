Не варто розраховувати на “жест доброї волі”: якою буде битва за Херсон — аналітика від Грабського

Українці впевнені у своїй перемозі та готові працювати задля неї стільки, скільки буде потрібно.

Проте наш ворог досі намагається знайти хиткі стежини, щоб у будь-який спосіб досягти своєї мети. Тому нам необхідно завжди бути на сторожі.

До такої думки схиляється військовий експерт Сергій Грабський, який розповів Яні Брензей про ситуацію на Херсонщині та плани Білорусі щодо вступу у війну.

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— Це (наповнення Херсонщини мобілізованими росіянами, — ред.) може вплинути на темп контрнаступу наших Збройних сил на Херсонщині. Потрібно розуміти, що противник приділяє дуже велику увагу саме цьому напрямку і він робить все для того, щоб утримати свої позиції на правому березі Дніпра.

І йдеться не тільки про те, що туди перевозяться додаткові підрозділи окупантів, а й про те, що на лівому березі створюються додаткові резерви для того, щоб у разі потреби підтримати оборону російської армії на цьому напрямку.

Тому потрібно розуміти, що ситуація для нас там ускладнюється і противник буде чинити шалений опір на цьому напрямку.

Буде без “жестів доброї волі”, тому що втрата Херсону для них фактично означатиме програш у війні.

Про ризик наступу з Білорусі

Ризик наступу є, і до цього потрібно ставитись абсолютно серйозно, тому що треба розуміти — якщо вивозиться певна номенклатура боєприпасів, певні види техніки, то на їхнє місце заходять інші підрозділи зі своєю технікою, яка призначена для ведення наступальних дій.

Крім того, важливим фактором є те, що у Білорусі розгортається система для нанесення саме повітряних ударів і деякі білоруські військові об’єкти, аеродроми, вже є фактично під контролем РФ.

Це і може свідчити, що російсько-білоруська машина готується до агресивних дій. Це вже можуть бути як спроби повномасштабного вторгнення з боку Білорусі, так і провокації та демонстраційні дії на нашому кордоні.

Задача загалом залишається для російсько-білоруських військ такою саме — створювати постійну зону напруженості, щоб щонайменше відволікати на себе підрозділи Сил оборони України та мати майданчик для завдання ударів вглиб нашої території, вражаючи північні та західні регіони.

Робота ведеться, відслідковується практично кожен крок окупантів. Ми знаємо про переміщення кожної окремої одиниці техніки окупантів на цьому напрямку.

— Тому потрібно розуміти, що несподіванки бути не може.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-майор Кирило Буданов розповів про ситуацію в Херсоні та про те, коли остаточно буде зруйновано Кримський міст.

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