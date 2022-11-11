Що змусило Путіна відмовитись від Херсону: секрет успіху контрнаступу ЗСУ

Сьогодні, 11 листопада, ЗСУ зайшли в Херсон та офіційно звільнили місто від російських загарбників. А ще донедавна РФ влаштувала цирк з так званими “референдумами” та нібито приєднанням Херсонської області до Росії “навічно”.

Але чому Путін здав єдиний обласний центр, який вдалось окупувати після 24 лютого? Політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач відповів на це запитання Фактам тижня.

Чому Росія відступила з Херсону

Аналітик пояснює, що вже давно було зрозуміло, що росіяни не зможуть втримати правий берег Дніпра протягом довгого часу. Адже українські війська суттєво порушили їхню логістику, вражаючи мости та переправи через річку Дніпро.

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Відтак загарбники зрозуміли, що більше не зможуть підтримувати свою боєздатність та постачати техніку, боєприпаси, пальне та інші необхідні для військових речі.

Стратегія (ЗСУ — ред.) полягала в тому, щоб не кидатись у лобові атаки та зазнавати масових втрат, а бити по тилу: логістичних шляхах, штабах, складах.

І як ми зараз бачимо, ця тактика приносить користь. Ворог знесилений. Він втрачає боєздатність і рано чи пізно усвідомлює необхідність йти, — зазначає Горбач.

Тому в Кремлі зрозуміли, що якщо залишити це угрупування на правому березі на зиму, то воно буде приречене на розгром, полон і ще більшу ганьбу, ніж нинішній відступ.

Нині ж стає очевидно, що принаймні в найближчому майбутньому Росія втратила можливість наступати на Миколаїв та Одесу.

Експерт сподівається, що після вдалого звільнення правобережжя Дніпра українські військові відкриють собі шлях на лівий берег та повністю деокупують Херсонську та Запорізьку області.

Дивись, а які ж політичні наслідки для Путіна матиме здача Херсону.

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