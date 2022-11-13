“Нас тут хочуть убити!” Нові перехоплені розмови російських окупантів

Хто ти є, ти взяла моє життя — і не віддала. Так співає знаменитий український гурт Океан Ельзи. Росіяни ж завжди говорили про нашу спільну культуру, але пісню зрозуміли по-своєму, тож пішли в Україну помирати.

А тепер вони жаліються у перехоплених розмовах своїм близьким: щодня у них 200-ті та 300-ті. На Херсонщині окупант-танкіст на псевдо Турист розповідає про великі втрати техніки та постійне вогневе ураження від ЗСУ.

Окупант: нас тут всього два екіпажі, решту — розбили. Ми сюди як приїхали, нас в перший тиждень всі вбити хотіли.

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Співрозмовник: я вірив, що ви всі виживете…

Окупант: ми тут щодня під мінометами та квадрокоптерами. А вчора на розтяжку напоролися.

Детальніше нецензурну лайливу розмову російського окупанта можна послухати у відео.

За словами співрозмовника окупанта, йому іще щастить. А ось кому точно не щастить у цій війні — так це Путіну: про секрет контрнаступу на Херсоні та чому президент РФ здав місто, читай матеріалі.

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