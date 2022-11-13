Плануй відпустку — їдьмо до Херсону! УЗ запустила продаж квитків до звільненого міста

Минуло лише два дні, як Херсон нарешті повернувся до України, неначе побувавши в пеклі, знову відчув справжню силу дому. Українці не встигли оговтатися від радісної звістки, як Укрзалізниця уже приголомшила: запускають перші поїзди та продають квитки на поїздки до Херсону!
Ви просили — ми зробили! На честь звільнення Херсона, з мрією про Сімферополь, запускаємо квитки на перші потяги до деокупованих українських міст! — повідомляють у Telegram УЗ.
Ви просили — ми зробили! На честь звільнення Херсона, з мрією про Сімферополь, запускаємо квитки на перші потяги до деокупованих українських міст! — повідомляють у Telegram УЗ.
Також відомо, що така ініціатива має назву Квитки до перемоги, і Херсон — перше місто з омріяного туру. Разом із платформою UNITED24 УЗ розпочинає проект бронювання квитків на перші рейси до деокупованих міст.
Просто зараз українці можуть оформити квитки на три перших рейси з Києва до п’ятьох міст: уже деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя.
Просто зараз українці можуть оформити квитки на три перших рейси з Києва до п’ятьох міст: уже деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя.
В УЗ повідомляють, що квиток можна придбати уже зараз та зберігати як символ віри в ЗСУ і звільнення України від окупантів. Скористатися ним можна одразу після деокупації: щойно рух буде поновлено, залізничники надішлють повідомлення з датою та місцем.
Рейси буде здійснювати легендарний Потяг до перемоги, розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях. Оформити символічний квиток можна за посиланням.
Їхня ціна стартує від 1 тис. гривень.
Також відомо, що усі квитки є благодійними й вся сума з їхнього продажу направляється через платформу UNITED24 на закупівлю last-mile транспорту — автівок, які допоможуть сполучити міста й селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами.
Дуже радісно запускати цей проект, знаючи, що квитками Київ — Херсон можна буде скористатися вже найближчим часом! — підсумовують в УЗ.
Дуже радісно запускати цей проект, знаючи, що квитками Київ — Херсон можна буде скористатися вже найближчим часом! — підсумовують в УЗ.
А ось що зараз відбувається у Херсоні та якого лиха там наробили окупанти з Росії — читай у матеріалі.
Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!