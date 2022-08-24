Потяг до перемоги: Укрзалізниця запустила сім вагонів, присвячених тимчасово окупованим територіям

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У переддень святкування незалежності України Укрзалізниця у співпраці з комунікаційною агенцією Gres Todorchuk та сучасних українських митців запустили з Києва до Ужгорода Потяг до перемоги — сім вагонів, розписаних українськими художниками та присвячених територіям України, які тимчасово окупувала РФ.

Під кураторством Каті Тейлор до складу художників також увійшли Андрій Присяжнюк, Сергій Туркіневич, Дмитро Касянюк, Роман Синенко, Аліна Коник та Максим Кільдеров.

На вагонах можна побачити сім різних історій, до болю знайомих кожному українцю: постать Богдана Зізи, котрий облив синьо-жовтою фарбою міську адміністрацію в Євпаторії; жителів Енергодара, що самотужки спиняли російські танки; воїнів Маріуполя.

Художники також розкривали й маловідомі героїчні вчинки деяких українців: про залізничників, які вивозили людей з-під обстрілів на Харківщині; лікарів із Луганщини, які рятували життя пораненим в окопах і підвалах; про фермерів на Миколаївщині, котрі збирали врожай на замінованих та охоплених полум’ям полях. Детально зобразили й “тихий терор” та рух опору українців на Херсонщині.

Голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін пояснює, що такою ініціативою хотіли нагадати усім тим, хто зараз перебуває на тимчасово окупованих територіях: про них не забули. Ні про Херсон, ні про Донецьк, ні по Крим.

Потяг до перемоги — це наша подяка всім сміливим українцям, які чинять спротив окупантам. З 23 серпня потяг курсуватиме маршрутами Київ – Ужгород, а 3 вересня потяг рушить у напрямку Запоріжжя – Львів, об’єднуючи країну із заходу на схід. І ми впевнені, що одного дня він прибуде на вокзали тих міст, які поки що окуповані.

До речі, на кожному вагоні Потяга до перемоги є QR-код. Відсканувавши його, ти зможеш потрапити на сайт та прочитати історії про сміливі вчинки українців, які попри окупацію продовжують боротьбу.

Операційна директорка агенції Gres Todorchuk Дарія Любімова нагадує не забувати та постійно говорити на світових майданчиках про злочини терористичної Росії, наших героїв на фронті, в окупації та полоні.

— Проект Потяг до перемоги несе важливе повідомлення про те, що Україна знає своїх героїв в обличчя, пишається ними та дякує за їхні щоденні подвиги.

Ініціативу уже підтримали ті люди, які на собі відчули “рускій мір” під окупацією. Серед них — колишній працівник Запорізької АЕС і учасник руху спротиву Енергодара Максим Щербина. Він каже: такі проекти справді дають силу боротися далі.

Мрію, що Потяг до перемоги зможуть на власні очі побачити всі герої, з усіх регіонів, яким він присвячений.

Окрім святкування Дня Незалежності, цьогоріч 24 серпня для України — це півроку повномасштабної війни. Щоб згадати, як усе було, радимо прочитати наш матеріал про шість місяців війни: герої, дати, та події.

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