Поезд к победе: Укрзалізниця запустила семь вагонов, посвященных временно оккупированным территориям

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В канун празднования независимости Украины Укрзалізниця в сотрудничестве с коммуникационным агентством Gres Todorchuk и современными украинскими художниками запустила из Киева в Ужгород Поезд к победе — семь вагонов, расписанных украинскими художниками и посвященных территориям Украины, которые временно оккупировала РФ.

Под кураторством Кати Тейлор в состав художников вошли также Андрей Присяжнюк, Сергей Туркиневич, Дмитрий Касянюк, Роман Синенко, Алина Коник и Максим Кильдеров.

На вагонах можно увидеть семь разных историй, до боли знакомых каждому украинцу: фигура Богдана Зизы, облившего сине-желтой краской городскую администрацию в Евпатории; жителей Энергодара, которые самостоятельно останавливали российские танки; воинов Мариуполя.

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Художники также раскрывали и малоизвестные героические поступки некоторых украинцев: о железнодорожниках, которые вывозили людей из-под обстрелов в Харьковской области; о врачах из Луганской области, которые спасали жизнь раненым в окопах и подвалах; о фермерах Николаевской области, которые собирали урожай на заминированных и охваченных пламенем полях. Подробно изобразили и “тихий террор”, и движение сопротивления украинцев в Херсонской области.

Председатель правления Укрзалізниці Александр Камышин объясняет, что данной инициативой хотели напомнить всем, кто сейчас находится на временно оккупированных территориях: о них не забыли. Ни о Херсоне, ни о Донецке, ни о Крыме.

Поезд к победе — это наша благодарность всем смелым украинцам, которые сопротивляются оккупантам. С 23 августа поезд будет курсировать маршрутами Киев – Ужгород, а 3 сентября поезд отправится в направлении Запорожье – Львов, объединяя страну с запада на восток. И мы уверены, что однажды он прибудет на вокзалы тех городов, которые пока оккупированы.

Кстати, на каждом вагоне Поезда к победе есть QR-код. Отсканировав его, ты сможешь попасть на сайт и прочитать истории о смелых поступках украинцев, которые, несмотря на оккупацию, продолжают борьбу.

Операционный директор агентства Gres Todorchuk Дария Любимова напоминает не забывать и постоянно говорить на мировых площадках о преступлениях террористической России, наших героев на фронте, в оккупации и плену.

— Проект Поезд к победе несет важное сообщение о том, что Украина знает своих героев в лицо, гордится ими и благодарна за ежедневные подвиги.

Инициативу уже поддержали те люди, которые на себе ощутили “русский мир” под оккупацией. Среди них бывший работник Запорожской АЭС и участник движения сопротивления Энергодара Максим Щербина. Говорит, что такие проекты действительно дают силу бороться дальше.

Мечтаю, что Поезд к победе смогут воочию увидеть все герои, из всех регионов, которым он посвящен.

Кроме празднования Дня Независимости, 24 августа в этом году для Украины — это еще и полгода полномасштабной войны. Чтобы вспомнить, как все было, советуем прочитать наш материал о шести месяцах войны: героях, датах и ​​событиях.

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