Украина

Поезд к победе: Укрзалізниця запустила семь вагонов, посвященных временно оккупированным территориям

Виктория Мельник, редактор сайта 24 августа 2022, 15:15

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0:01:51
Вітання полку Азов із Днем Незалежності України - Відео
Временную петлю из набегов Москвы суждено разорвать украинцам — поздравление бойцов Азова с Днем Независимости
0:04:55
Привітання Залужного із Днем Незалежності України - ВІДЕО
Те, кто воюют за независимость, знают ее на вкус! Поздравление с Днем Независимости от Валерия Залужного
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Привітання Кличка
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Поздравление под звуки сирен: обращение Виталия Кличко ко Дню Независимости Украины

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