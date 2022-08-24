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З Днем Незалежності, мамо моя — Україно! Зворушливе привітання від харківських тероборонівців

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Серпня 2022, 12:30
З Днем Незалежності, мамо моя — Україно! Зворушливе привітання від харківських тероборонівців

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З Днем Незалежності, мамо моя — Україно! Зворушливе привітання від харківських тероборонівців
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З Днем Незалежності, мамо моя — Україно! Зворушливе привітання від харківських тероборонівців

З Днем Незалежності, мамо моя — Україно! Зворушливе привітання від харківських тероборонівців
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