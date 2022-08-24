З Днем Незалежності, мамо моя — Україно! Зворушливе привітання від харківських тероборонівців

Сьогодні, 24 серпня, Україна відзначає День Незалежності. Українці зустріли його на Батьківщині та за кордоном, в укриттях та на фронті. Наші військові щодня борються за свободу та незалежність рідної держави!

Бійці Харківського окремого батальйону територіальної оборони записали зворушливе привітання до Дня Незалежності України.

— Мамо! Я твій син. Ти народила мене в любові та ласці, не спала ночами та тяжко працювала. Ти поставила мене на ноги, ти зробила мене мужнім та непохитним. Ти навчила мене бути відвертим та справедливим.

І тому, мамо! Коли настав час, я пішов добровольцем тебе захищати. Я дав тобі присягу честі та вірності та ніколи її не зраджу! Обіцяю! Ми подолаємо цю навалу російських військових та звільнимо всі твої землі, мамо! Ми помстимось за всіх наших братів та сестер, за твоїх дітей! Ми відстоїмо нашу свободу та святе право, дане Богом, жити на власній землі!

Ми переможемо, мамо! З Днем Незалежності! Мамо моя — Україно! — йдеться у привітанні.

Раніше Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності.

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